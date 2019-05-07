Adaylar İmamoğlu lehine çekiliyor

31 Mart seçimlerinde DSP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı olan eski İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın, YSK kararının ardından sosyal medya hesabından İmamoğlu’na destek veren bir açıklama yaptı. Aydın, “DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır” dedi. Aydın, 31 Mart seçimlerinde 30 bin 817 oy almıştı. DSP yönetimi ise henüz aday çekme gibi bir karar vermediklerini, bununla ilgili 11-12 Mayıs tarihlerindeki toplantılarda karar verileceğini belirtti.

Emekçi Hareket Partisi’nin (EHP) desteğiyle bağımsız aday olarak yarışan Özge Akman da İmamoğlu karşısında yeniden aday olmayacağını açıkladı. Akman seçimlerde 2 bin 430 oy almıştı. Türkiye Komünist Hareketi’nin desteklediği bağımsız aday Aysel Tekerek de İmamoğlu lehine seçimlere katılmayacağını belirtti.



Saadet Partisi’nin İBB başkan adayı Necdet Gökçınar da YSK’nin iptal kararının Türk siyasi tarihi açısından olumsuz olduğunu belirtti. Gökçınar, yeniden adaylığına ilişkin ise partinin yetkili kurullarının karar vereceğini, kendisinin ise o zamana kadar çalışmalara devam edeceğini söyledi. Vatan Partisi’nin İBB başkan adayı İlke Yücel de “Yeniden aday olup olmayacağımıza partinin Merkez Karar Kurulu’nda karar verilecek. Ama şunu söyleyebilirim, AKP Türkiye’yi tek başına yönetemiyor. Bir seçim bile yapamıyor. Türkiye’nin önündeki sorunları ağırlaştırıyor” ifadelerini kullandı. l İç Politika