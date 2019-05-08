Bahçeli'den akıllara zarar oy oranı hesabı

MHP Genel Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuştu.



Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:



Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı vardır. Gönüller alınmalıdır. Ya bir olup zalimlerin oyununu bozacağız ya da bozguna uğrayacağız. Bizi gidecek başka bir ülkemiz yoktur. Bizim kaybedecek devletimiz, vazgeçilecek insanımız da yoktur.

Günlük siyasi anlaşmazlıktan kurtulmak lazımdır. Geleceğimizden tasarruf edemeyiz. Gerekli dersler çıkarıldı.

31 Mart Mahalli İdareler seçiminin sandık sonuçlarının neden olduğu münakaşalar vesilesiyle grup toplantılarımıza ara vermiştik. Türkiye zorlu bir süreçten çıkmıştır. 31 Mart'ta milletin verdiği mesajları titizlikle analiz ettik. 31 Mart'ın açık ara kazananı Cumhur İttifakı'dır. MHP müstesna bir başarıya imza atmıştır. 31 Mart seçimleri düğümü çözmüştür. Milletin sözünün üstüne söz söylemek imkansızdır.

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine karar verilmiştir. YSK adaletli bir kararla milletin yüreğine su serpti. YSK'nın söz konusu kararına elbette saygı duyuyoruz. YSK'nın kararına "darbe" demek, kurul üyelerine "çete" demek kirli bir ağızdır.



AKILLARA ZARAR OY ORANI HESABI



Cumhur İttifakı'na yönelik söyleyeceklerim vardır ve özet olarak şunlardan ibarettir:

31 Mart'tan sonra Cumhur İttifakı'nın kopmasını isteyenlere cesaret gelmiştir. Ne çok müptezelin karın ağrısı varmış. MHP ile Ak Parti arasında sorun varmış gibi yazıp çizdiler. MHP'nin Ak Parti'nin altını oyduğunu hayasızca iddia ettiler. MHP'nin oy oranı yüzde 18.81 ise Ak Parti'nin de yüzde 35'tir dediler. Halbuki İl Genel Meclis seçiminde MHP'nin oyu yüzde 18.81, Ak Parti'nin ise yüzde 41.61'dir. İki partinin toplam oyu yüzde 60.42 düzeyindedir. Bu gerçeği görmediler. Cumhur İttifakı milletin kendisidir. Cumhur İttifakı üzerinde yapılan yorumların alayı yalandır. Ak Parti ile ittifakımız birilerini neden rahatsız ediyor. Cumhur İttifakı'ndan FETÖ rahatsız, PKK rahatsız...Cumhur İttifakı Türkiye'nin yeni Çanakkale ruhudur.

31 Mart seçimlerinden YSK'nin resmi oy oranları

Ekonomik operasyon siyasi kumpasa eşlik etmektedir. Bitiyoruz, tükeniyoruz diyenler kesinlikle iyi niyetli değillerdir. Türkiye'nin makro ekonomik dengesinin bozulmasından, milli gelirin dolar bazında erimesinden mutluluk duyanlar bu vatanın insanı olamazlar. YSK İstanbul seçimlerini görüşmeye başladığından itibaren yükselen döviz kuru Türkiye'ye ne demek istemektedirler?

Türkiye vahşi bir saldırı altındayken buna kayıtsız kalmak, dahası biber, patlıcan, patates edebiyatı ile işsizlik istismarı yapmak çarpıklıktır, vicdanen kiralanmadır.

Doğug Akdeniz'de önümüzü kesmek için plan üstüne plan yapıyorlar.

Ramazan günlerinde gelen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörle mücadelenin sonucu ne olursa olsun sonuna kadar sürdürülmelidir. Teröristlerin arkasında kimler duruyorsa dursun hepsine hodri meydan. Cansa can, kansa kan, bedelse bedel...

Türkiye'yi NATO üyeliği ile tehdit etmek düşmanlık ötesi bir uygulamadır. ABD'nin buna hakkı yoktur. Ne tuhaftır ki ne İP'ten, ne CHP'den ne de HADEP'ten hiç bir ses çıkmamaktadır. Üç maymunu oynuyorlar. Milli vicdanda hüküm giymişler haberleri yok.



KILIÇDAROĞLU'NA 'KAPAK' YANITI

Günlerdir İstanbul seçimlerini konuştuk. Sandık yolsuzluğu kesindi. Sandık kurullarının oluşumunda büyük sorun ve şüpheler oluşmuştur. CHP üyeleri tehdit edici son kozlarını oynamışlardır. CHP Genel Başkanı dünkü grup konuşmasını perişan bir ruh hali ile yapmıştır. Konuşmasının bir yerinde Ekrem İmamoğlu'nun İBB tabelasına Türkiye Cumhuriyeti'ni eklediğini söylemiş, bunu da bana kapak olduğunu söylemiştir. Sevsinler senin kapağını. Aferin, çok güzel laf ettin. Sayın Kılıçdaroğlu bilesin ki kaynayan kazan kapak tutmaz, gazozuna oyun olmaz, şayet oyun oynamaya kalkarsan aklın başından gider. Sana kapak çoktan oldu da ya duymadın ya da duyurmadılar. Geçmiş olsun. Laf dedi döndü kasnak, söz söyledi buna eski çamlar bardak. Sayın Kılıçdaroğlu, kapak resmini sevilerek alınan kitap gibisin, dışın hoş gibi, duruşun loş gibi, için bom boş... CHP Genel Başkanı ve sözcüleri her şeyi yanlış anlıyor. Önce T.C. tabelasını asarlar sonra da YPG bize mi saldıracakmış diyerek tıkır tıkır karanlık işlerine bakarlar. Önde şehit cenazesine katılırlar arkada şehit yakınlarına terörist iftirası atarlar. Ön tarafa T.C. tabelası koyarlar arkada HDP ile buluşurlar, Kandil'in destek mesajından mutluluk duyarlar.

DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRMA ÇAĞRISI

YSK'nın kararı hayırlı olsun diyorum. Yargıya çete diyen sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan gel dokunulmazlığın kaldırılması için talep ver ilk oyu ben vermezsem namerdim diyorum.



ABDULLAH GÜL'ÜN TWEETİ

Bahçeli grup toplantısındaki konuşmasının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Baçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Twitter'daki mesajı ile ilgili bir gazetecinin sorusuna şu yanıtı verdi:



Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün twitter'deki mesajını okudum. 367 ile ilgili olarak o dönemin Yargıtay Başsavcısı ile aynı çukura girmeleri inandırıcı değildir. 367 tezini ortaya koyup, kendi cumhurbaşkanlığını engellemeye çalışan bir zatın görüşünü şimdiki ile ilişkilendirerek 'iki üzüntü yaşadığını' söylemesi doğru değildir. 367 riskini 71 milletvekili ile aşan, kendisinin cumhurbaşkanı olması için 3. turu deneyen bir siyasi partinin Genel Başkanı olarak söylüyorum: AKP'ye vefasızlık yapıyor ama MHP'nin politikasına da hiç olmazsa saygı duysun