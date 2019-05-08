İYİ Parti Sözcüsü Paçacı: Bu karar bir kişinin iradesi, milletin iradesinin üzerine çıkmıştır

İYİ Parti Başkanlık Divanı sonrası Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Paçacı, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi için 6 Mayıs'ta verdiği kararın, demokrasi tarihine, 'kara bir gün' olarak geçtiğini söyledi. Paçacı, YSK'nin iktidarın baskı ve talimatlarıyla siyasi bir karar verdiğini, çoğulcu demokrasi anlayışını hançerlediğini kaydetti.

'HUKUKUN VE DEMOKRASİNİN YOK EDİLMESİDİR'

Seçimin iptalini 'milli iradenin gaspı' olarak nitelendiren Cihan Paçacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YSK'da görev yapan hâkimler, verdikleri kararla 'hukuk adamı' olduklarını ve yaptıkları adalet yeminini unutarak, 'siyasi taraf' haline gelmişlerdir. Hukukun hiçe sayılarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi, demokrasimizin ipinin çekilmesidir. Milli iradenin gasbıdır, hukukun ve demokrasinin yok edilmesidir. Bu karar ile seçim güvenliği yok edilmiş, bir kişinin iradesi, milletin iradesinin üzerine çıkmıştır. 31 Mart sonrası, tüm tavsiyelerimize rağmen AK Parti ve ortağı, seçim sonucunu kabullenmemiş, Büyükşehir Belediyesini kaybetmeyi içine sindirememiş, seçim yargısına baskı yapmaya başlamıştır. 31 Mart’ta sandıkta tecelli eden, 16 milyon İstanbullunun iradesine rağmen, YSK, kesin sonucu ilan etmek yerine, iktidarın siyasi talimatlarıyla seçimi iptal etmiş, milletin verdiği mührü, kazananın elinden alarak, sivil bir darbe yapmıştır."

'PARLAMENTER SİSTEME GERİ DÖNÜLMELİ'

Paçacı, parlamenter sisteme geri dönülmesi gerektiğini söyledi. İYİ Parti'nin YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı çin verdiği kararı kınadığını kaydeden Paçacı, "Partimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, demokratik rejimin ve millet iradesinin arkasında dimdik durmaya devam edecek, demokrasimizi 6 Mayıs ayıbından kurtarmak için verdiğimiz mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Aziz Milletimizden istirhamımız şudur; demokrasimize ve Cumhuriyetimize olan inancınızı yitirmeyin. Ülkemizin güzel geleceğinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü artık haklının, doğrunun, iyinin, güzelin yanında İYİ Parti vardır."