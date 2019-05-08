CHP’liler mahkemeye gitti, kayyım istedi!

CHP, Eskişehir eski İl Başkanı Sinan Özkar, Erdal Çakıcıer, Yahya Çelik, Esma Altınel ve Muharrem Elibüyük tarafından, tüzük ve yasalar öne sürülerek olağanüstü il kongresinin toplanması istenmişti.

İL YÖNETİMİ KARAR ALMADI

Talebin üzerinden üç hafta geçmesine rağmen, atama yoluyla göreve gelen CHP il başkanı ve yöneticileri tarafından herhangi bir karar alınmadı. Bu süre içerisinde CHP PM Üyesi Gaye Usluer, Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, Sinan Özkar, Yunus Emre Karabulut ve Rabia Akman gibi birçok partili, yasalara ve tüzüğe dayanarak, olağanüstü il kongresinin vakit geçirmeden yapılması gerektiğini savundular.

İKİ İSİM DAVA AÇTI

Seçilmiş il yönetimi görevden alınmadan usule aykırı atandığı öne sürülen mevcut il yönetim kurulu, bu açıklamalar karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Sonunda, CHP eski İl Başkanı Rabia Akman ve Butay Erdoğan, konuyu Eskişehir Sulh Hukuk Mahkemesi’ne taşıyarak, Olağanüstü İl Kongresi yapılmak üzere il yönetimine kayyım atanmasını istedi.

Davacı iki ismin avukatları ise Yunus Emre Karabulut ile Sedat Karataş.