İYİ’nin hedefi küskünler

YSK’nin İstanbul’daki seçimlerin yenilenme kararının ardından siyasi partilerin de 23 Haziran’da yapılacak seçimlere ilişkin stratejileri belli olmaya başladı. 31 Mart’taki yerel seçimlerde de CHP ile “Millet İttifakı” çatısı altında hareket eden İYİ Parti, 23 Haziran’da da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyecek. Sahada İmamoğlu için çalışmalar yürütecek olan İYİ Parti, stratejisini de İstanbul’da oy kullanmayan yaklaşık bir buçuk milyon “küskün” seçmen ile “milliyetçi oylar” üzerine oturttu.

Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında, 6 Mayıs günü olağanüstü toplanan başkanlık divanı ile önceki gün gerçekleştirilen TBMM kapalı parti grubunda, İstanbul’da “tam saha çalışma” kararı çıktı. Toplantılarda İstanbul’da 31 Mart’ta seçimlere katılım oranının yaklaşık yüzde 83 olduğu vurgulanırken, seçimde oy kullanmayan yurttaş sayısının da yaklaşık bir buçuk milyon olduğunun altı çizildi. Parti yönetimi bu sonuçlar doğrultusunda ilk stratejisini de “31 Mart’ta sandığa gitmeyen bu bir buçuk milyon seçmen” üzerine yoğunlaştırdı.

Oy kullanmayan yurttaşların çoğunluğunun “AKP seçmeni olduğu” da belirtiliyor. Bu seçmen kitlesi üzerinde yoğunlaşılması ve seçmene “YSK’nin aldığı kararın tam bir hukuksuzluk olduğunun anlatılması ve İmamoğlu’na haksızlık yapıldığının anlatılması” gerektiği vurgulanıyor. İYİ Parti teşkilatı, özellikle AKP seçmenine, “Oy verin, hak yerini bulsun” mesajı verecek.

Toplantıda İstanbul’daki MHP seçmeninin, daha seküler bir yapıda olduğu vurgulanırken, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatayı alır almaz belediye başkanlığına “T.C. ibaresini eklediği, çalışanlar arasında eşitlik ilkesini gözettiği” anlatılacak.

İnancınızı yitirmeyin

Öte yandan İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, partisinin başkanlık divanı toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, kararın “tarihe kara bir gün olarak geçtiğini” söyledi. YSK’nin “iktidarın baskı ve talimatlarıyla karar verdiğini, çoğulcu demokrasi anlayışını hançerlediğini” kaydeden Paçacı, “Demokrasimize ve Cumhuriyetimize olan inancınızı yitirmeyin. Ülkemizin güzel geleceğinden ümidinizi kesmeyin” mesajını verdi.