A+ A-

Seçim ayarlı görüşme

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile 8 yıl sonra avukatlarıyla yapılan görüşmeden önce 31 Mart’ın hemen ardından bir ön görüşme yapıldığı, iddia ediliyor. Avukatlarıyla yapılan görüşmede İmralı’dan verilecek mesajın içeriği konusunda pazarlık yapıldığı bu nedenle 2 Mayıs’ta gerçekleştirilen görüşmenin 6 Mayıs’ta kamuoyuna duyurulduğu ileri sürülüyor.
Mahmut Lıcalı
Yayınlanma tarihi: 9 Mayıs 2019 Perşembe, 03:10

[Haber görseli]

YSK’nin İstanbul seçimlerini iptal ettiği gün, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile avukatlarının 8 yıl aradan sonra İmralı’da görüşme yaptığının kamuoyuna duyurulması iktidarın Kürt kökenli seçmene bir mesaj verdiği şeklinde yorumlanmıştı.

Öcalan’a yönelik uygulanan sözde tecritin kaldırılması talebiyle HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven 6 ayı aşkın süredir açlık grevi yapıyor.

İddialara göre Öcalan 2 Mayıs’ta gerçekleşen görüşmenin 4 gün sonra 6 Mayıs’ta kamuoyuna açıklanmasının Öcalan’ın kamuoyuna duyurulacağı mesajların içeriğinde anlaşma sağlanamamasından kaynaklandığı ileri sürülüyor. Mesajın içeriği konusunda pazarlık yürütüldüğü ifade ediliyor.

Öte yandan Öcalan'ın avukatları yeniden görüşme için başvuruda bulundu.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Leyla Güven

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler