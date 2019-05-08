Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nin o açıklamasına çok sert tepki

Cuhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'den yapılan "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'nin çatısı altında yaptığı açıklamada; Kurul üyelerine tehdit, hakaret içeren beyanlarda ve gerçek dışı itham, isnat ve iftiralarda bulunmuş, bazı Kurul üyelerini, isimlerini okumak suretiyle yuhalatmış ve hedef göstermiştir. Anayasa ve Kanunlar, yasama organı üyesi olmanın sağladığı dokunulmazlığın hukuki korumasına sığınarak, bir kimseye suç işleme ve yargı organı mensuplarına hakaret etme serbestisi tanımaz." açıklamasına sert sözlerle yanıt verdi.



YSK'denin açıklasına sosyal medya hesabından yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Hakkı, hukuku ve adaleti korumakla görevli olan YSK; haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu. Onlar hakim sıfatlarının arkasına saklanarak demokrasiyi, adaleti, hakkı gasp edemezler." dedi.

"YSK’nın yedi üyesi hakim sıfatları dururken demokrasiyi katletmeye kalkıştılar." diyen Kılıçdaroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: Elbette karşılarında duracağız, susmayacağız. Hakkı, hukuku, adaleti ve vicdanı savunacağız. Onlardan korkmayacağız, yılmayacağız!

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Şeytanlardan olmayacağız. Demokrasiyi, adaleti, halkı, halkın oyunu, hakkımızı sonuna kadar savunacağız.