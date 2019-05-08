Galatasaray Divan'ı CHP'li yöneticilerin ilgi odağı

Galatasaray’ın Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda yapıldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu ile divan üyeleri katılım gösterdiği Divan’da Hayri Kozak’ın yaptığı konuşma gündem oldu.

Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak toplantıda kürsüye çıkarak söz aldı. 23 Haziran’da yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Ekrem İmamoğlu’na destek veren ve ‘her şey çok güzel olacak’ sloganını söyleyen Kozak salondan büyük alkış aldı.

"23 Haziran’da, şampiyonluğumuz da dahil her şey çok güzel olacak. Aynen İmamoğlu’nun söylediği” gibi diyen Kozak; "Tanrı, İmamoğlu’nu bu memlekete bağışladı. Allah yardımcısı olsun. İnşallah o gün 23 Haziran akşamı yalnızca biz değil Türkiye’nin bayram yapacağı bir akşam olacak. Bunu gönülden temenni ediyorum. Hepimize düşen görev var. Tutacağız kulağından gelmeyeni de götüreceğiz. 23 Haziran’da noktayı koyacağız. Memleketin kurtuluşunu, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğini tek çıkış yolu 23 Haziran’da bir zafer kazanmasıdır bu genç delikanlının. Allah onun da yardımcısı olsun, memleketin de yardımcısı olsun, hepimizin de yardımcısı olsun. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Kozak’ın bu açıklamaları ana muhalefet partisi CHP’nin yöneticilerinin ilgi odağı oldu. Genel Başkan Yardımcıları Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan, milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ile grup başkan vekili Engin Özkoç, konu hakkında çeşitli paylaşımlarda bulundu.







Cesaret bulaşıcıdır! Spor camiası da haksızlığı konuşuyor!



Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: "23 Haziran'da şampiyonluğumuz dahil her şey çok güzel olacak, aynen İmamoğlu'nun söylediği gibi. Tanrı onu bize bağışladı, Allah yardımcısı olsun." pic.twitter.com/9SxvWY6tCx — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 8 Mayıs 2019













