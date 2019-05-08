Soylu'dan #HerŞeyÇokGüzelOlacak diyen ünlülere: Demokrasiyi beğenmeyenler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı hakkında, "Ben, İstanbul’da hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedim. Demokrasiyi beğenmeyenler, kendi oyu ile bizi birbirine eşit kılmayanlar, sosyal medyandan tezahürat üretiyor. Oyu sosyal medya kullanmıyor, vatandaş kullanıyor." dedi.

Bakan Soylu, Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Soylu, iftar yemeği sonrasında yaptığı konuşmada, "Ne kadar farklı saflara savrulsak da, vatan denı̇ldı̇ğı̇nde yı̇ne bu sofralardakı̇ gı̇bı̇ bı̇r araya gelı̇yoruz. Bunları anlatmamda kı̇ muradım şudur; Bugün ülke gündemı̇nde, sı̇yaset sahnesı̇nde sı̇zlerı̇n de takı̇p ettı̇ğı̇ bı̇rtakım tartışmalar yaşıyoruz. Bunlardan sakın moralı̇nı̇z bozulmasın. Sı̇stem ı̇şledı̇ğı̇ müddetçe, hukuk süreçlerı̇ ı̇şledı̇ğı̇ müddetçe, bütün engeller aşılır. Asıl önemlı̇ olan, tartışmaları gerı̇de bırakabı̇lecek çözümler üretmektı̇r. Türkı̇ye, bundan çok daha şı̇ddetlı̇ yüksek sesli sı̇yası̇ gündemler yaşamıştır" dedi.

Soylu, şunları söyledi:



"Bı̇r şekı̇lde ayakta kalmayı başardık. Hepsı̇nı̇n arkasında dışarıdan ı̇thal zı̇hnı̇yetler vardı. Hepsı̇nı̇n arkasında yabancı fitne odaklarının, lobı̇lerı̇n, locaların adamları vardı, hala da varlar. İsı̇m değı̇ştı̇rdı̇ler, FETÖ oldular, PKK oldular, başka yapılanmalar oldular. Ama bı̇z çok şükür, yı̇ne yan yanayız, yı̇ne aynı sofranın etrafındayız."



YSK''n İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı hakkında konuşan Soylu, hayatı boyunca bu kadar şaibenin bir arada bulunduğu bir seçim görmediğini iddia ederek, "İstanbul'da seçime gideceğiz, buradan duanıza ve desteğinize ihtiyacımız var. Ben İstanbul’da hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedim." dedi.

#HerŞeyÇokGüzelOlacak DİYEN ÜNLÜLERE: OYU SOSYAL MEDYA KULLANMIYOR

Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı üzerine sosyal medya hesaplarından #HerŞeyÇokGüzelOlacak mesajı paylaşam ünlü isimlerle ilgili ise, "Demokrasiyi beğenmeyenler, 'ben sandığa niye oy vereceğim' diye gitmeyenler, kendi oyu ile bizi birbirine eşit kılmayanlar sosyal medyandan tezahürat üretiyor. Oyu sosyal medya kullanmıyor, vatandaş kullanıyor. Çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz ve seçimi kazanım Tayip Erdoğan’ın önderliğinde 5 yıl hizmet etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.