CHP'den İmamoğlu için destek kampanyası

İstanbul halkının oylarıyla İstanbul Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan, ancak YSK'nin utanç kararı ile mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu için destek kampanyası başlatıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal ettiği 6 Mayıs'ta parti hesaplarına vatandaşların Demokrasi için ve Her şey çok güzel olacak mesajlarıyla para yardımı yapmaya başladığını açıkladı. CHP'li Kuşoğlu Genel Merkezi arayan vatandaşarın bir kampanya yapılmasını istediğini belirterek, bu kapsamda bir kampanya başlattıklarını belirtti.