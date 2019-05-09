Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Kopenhag değil Ankara kriterleri...

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye'yi Avrupa ailesinin dışına atmaya çalışanlara inat yolumuza ısrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliğinin, 'kurucu değerlerini temsil iddiası' havada kalmaya mahkumdur. Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamlamış durumdayız. Ekonomimizi atağa kaldıracak reformlara hız vermeliyiz. Vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi bizim için temel önceliktir. Bu doğrultuda atılması gereken adımların gerekirse adına Kopenhag değil Ankara kriterleri deyip yola devam ederiz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sadece Türkiye'nin değil birliğin de yararınadır. Yapılan etki analizi çalışmaları bunu net bir şekilde ortaya koymuştur. AB üyeliği her iki tarafın da kazançlı çıktığı denklemde anlamlıdır. Kimse Türkiye'yi zararlı çıkacağı bir denklemi kabul etmeye zorlayamaz.

Ekonomimizi güçlendirmek için yapısal reformlara daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor, bunların en önemlisi yargıda atacağımız adımlar olacaktır. Reformlara hız vermeliyiz. Yargıda reformları hızlı bir şekilde hayata geçirirsek, piyasalara olumlu mesaj verir, yatırımlara da hız kazandırmış oluruz.

OHAL inceleme işlemeleri komisyonu kurduk. 3 Mayıs tarihi itibarıyla komisyona yapılan 126 bin başvurudan 70 bin 500 dosya ile ilgili karar verildi.