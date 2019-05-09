Binali Yıldırım: Dünyanın her tarafından üzerimize geliyorlar

AKP İstanbul Büyükşehire Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te Sanayici ve İş Adamları ile düzenlenen iftar yemeğinde konuştu.

Yıldırım İstanbul seçimlerine ilişkin tekrarlanma kararı alınması hakkında şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde hep birlikte gayret edeceğiz. Bu seçimler vesilesiyle gördük ki, çok dostumuz var. Dünyanın her tarafından aynen Gezi kalkışması gibi malesef üzerimize geliyorlar. Ne yaparsa yapsınlar, bu güne kadar bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir, ülkesi ve milleti için birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmiştir. Ben ülkeme ve milletime güveniyorum. Bu duygu düşüncelerle bir kez daha Ramazanınızı tebrik ediyorum. Rabbim nice Ramazanlara, bayramlara ülkemizi, milletimizi ulaştırsın diyorum."