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Binali Yıldırım: Dünyanın her tarafından üzerimize geliyorlar

AKP'nin İstanbul adayı Yıldırım, "Dünyanın her tarafından aynen Gezi kalkışması gibi maalesef üzerimize geliyorlar" dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 9 Mayıs 2019 Perşembe, 20:31

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AKP İstanbul Büyükşehire Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te Sanayici ve İş Adamları ile düzenlenen iftar yemeğinde konuştu.

Yıldırım İstanbul seçimlerine ilişkin tekrarlanma kararı alınması hakkında şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde hep birlikte gayret edeceğiz. Bu seçimler vesilesiyle gördük ki, çok dostumuz var. Dünyanın her tarafından aynen Gezi kalkışması gibi malesef üzerimize geliyorlar. Ne yaparsa yapsınlar, bu güne kadar bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir, ülkesi ve milleti için birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmiştir. Ben ülkeme ve milletime güveniyorum. Bu duygu düşüncelerle bir kez daha Ramazanınızı tebrik ediyorum. Rabbim nice Ramazanlara, bayramlara ülkemizi, milletimizi ulaştırsın diyorum."

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Binali Yıldırım

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