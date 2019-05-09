Esenler Belediyesi, seçilmiş başkan İmamoğlu mazbatasını alır almaz protokolü iptal etti

Metris, Topkule ve Baştabya Kışlaları’nın bulunduğu askeri alanlar “Rezerv Yapı Alanı” yani yeni konut alanı ilan edildi. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı ile Esenler Belediyesi arasında 2015’te protokol imzalandı. Protokollere göre Milli Savunma Bakanlığı’na ait askeri kışlalar taşınacak, Esenler genelinde bulunan imar sorunlu, yenilenemeyen, riskli ve taşınması gereken yapılarda ikamet eden hak sahiplerinin rezerv alanına transferi sağlanacaktı.



Kentsel dönüşüm



Protokol gereği askeri alanların Esenler Belediyesi’ne devri gerçekleştirildi ve kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. 2018’in mayıs ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan plan ile imara açılan askeri alana konut, ticaret ve turizm birimleri inşa edilmesinin önü açıldı. Metris Cezaevi’nin yerine de Esenler Adalet Sarayı inşa edilmesi planlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Esenler Belediyesi arasında da alanın bir bölümünde kentsel dönüşüm için ortak hizmet protokolü 8 Haziran 2016 tarihinde imzalandı. Protokol İBB’nin alt birimlerine de yollandı.



İptal edildi



Protokolün konusu da Esenler Atışalanı Mahallesi’ndeki 870 hektarlık askeri alana ilişkin Esenler Belediyesi ve İBB Başkanlığı tarafından yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bu alandaki ve doğrudan bağlantılı diğer alanlardaki imar planlarının ve imar uygulamalarının yapılması ile bu işe ait harcamaların karşılıklı olarak mahsup edilmesine ilişkindi. Protokolün belediye meclislerinde kabul edildikten sonra yürürlüğe gireceği ifade edildi. İmamoğlu mazbatasını aldıktan bir gün sonra protokol Esenler Belediye meclis gündemine getirildi ve iptal edildi.



Mecliste söz alan Esenler Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Kemal Şahin, “Esenler Belediyesi ilk meclis toplantısında yangından mal kaçırır gibi bu protokolü meclis gündemine taşıdı ve iptal etti. Neyi kaçırıyorsunuz? Hazine’nin belediyeye kentsel dönüşüm amaçlı kullanması için verdiği araziyi kentsel dönüşüm değil de rantsal dönüşüm amaçlı kullandığının en güzel örneği” dedi.