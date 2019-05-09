CHP, İstanbul seçiminde ana tema olarak YSK’nin ‘haksız kararı’nı kullanacak

Seçim Koordinasyon Başkanı olarak görev yapacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, eski milletvekilleri, il başkanları, PM üyelerinin de kampanya kapsamında sahada olacağını belirtti. “İstanbul’daki seçimleri bir disiplin içerisinde götürmek zorundayız. Kazanılmış bir seçimin YSK tarafından hukuksuzca iptal edilmesine karşı hukuk, hak, adalet mücadelesi vereceğimizi ortaya koyacağız. Bunun bir hak gaspı olduğunu anlatacağız” diye konuştu.



SP çalışma yaptırıyor



CHP ile Saadet Partisi arasında da dün bir temas yaşandığı öğrenildi. CHP’li Seyit Torun’un ziyaret ettiği Saadet Partisi’nin, İmamoğlu’nun hangi stratejiyle destekleneceği konusunda bir çalışma yaptırdığı belirtildi. Parti tabanının İmamoğlu’na yöneleceğinin anlaşılması halinde aday gösterilmeyeceği, aksi durumda ise adayın yarışta yer alacağı değerlendirmesi yapılıyor. Ayrıca CHP’nin İstanbul örgütünün Saadet Partisi seçmeni üzerinde eğilim araştırması başlattığı da belirtildi.

Stratejinin ana hatları



CHP’li Seyit Torun, seçimde izlenecek stratejinin ana hatlarına ilişkin şu bilgileri verdi:



- Kampanyada duygulara hitap eden bir dil kullanılacak. Kavgacı ve ayrıştırıcı değil, birleştirici ve kucaklayıcı bir söylem geliştirilecek. Bu söylemin üzerine büyük bir şemsiye olarak mağduriyet ve hak gaspı vurgusu yapılacak.



- Kampanyada Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı yapılmayacak, genel seçim havası yaratılmayacak.



- Kampanyada öncelik, 31 Mart’ta yeteri kadar oy alınamadığı belirlenen kitleler olacak. Ayrıca oy tercihini değiştirebileceği değerlendirilen kitlelere de yönelik özel çalışmalar yapılacak.



- Kampanyanın ana teması hak gaspı olacak. Halkın içinden kendiliğinden çıkan “Her şey güzel olacak” sloganının yanı sıra hak gaspına ilişkin de bir slogan belirlenecek.



- Kampanya boyunca büyük mitingler planlanmıyor. İmamoğlu sahada olacak. CHP Genel Başkanı salon toplantılarında hemşeri grupları ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelecek. l ANKARA