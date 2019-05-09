İmamoğlu’na DSP desteği

23 Haziran’da gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimlerinde tavrın belirlenmesi amacıyla pazar günü saat 11.00’de DSP Parti Meclisi toplanacak. Toplantı öncesinde Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan PM üyesi Necmiye Çölaşan, bir grup PM üyesi ile birlikte CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi için önerge vereceğini söyledi. YSK’nin aldığı kararın İmamoğlu şahsında İstanbul halkına yapılan bir hukuksuzluk olduğunu belirten Çölaşan, “24 Haziran’daki genel seçimlerine YSK tarafından sokulmayan DSP için, alınan bu karar şaşırtıcı olmadı. Herkes gibi bu karar DSP’lilerin de vicdanlarını rahatsız etti. Haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı sessiz kalamayız. İmamoğlu’nun desteklenmesi konusunda arkadaşlarımla birlikte önerge vereceğim. Arkadaşlarımın ve partimizin Büyükşehir Belediye başkan adayı Muammer Aydın’ın bu konuda gerekeni yapacaklarından eminim” dedi.



Çölaşan, İstanbul örgütü ile birlikte propaganda çalışmalarına da katılabileceğini ve gerekirse sandık nöbeti de dahil olmak üzere tüm desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. l İSTANBUL