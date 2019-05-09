Hemşerilere ‘beka’ anlatılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’daki 250 binin üzerinde nüfusa sahip ve İstanbul’da çok sayıda “hemşerisi” olan 15 ilin il başkanlarıyla görüştü. Genellikle Karadeniz Bölgesi’nde bulunan illerin başkanlarına, “MHP’nin yerel seçimlerde neden AKP ile ittifak yaptığı” anlatıldı.
SELDA GÜNEYSU
Yayınlanma tarihi: 10 Mayıs 2019 Cuma, 03:49

[Haber görseli]MHP, İstanbul’un demografik yapısını da masaya yatırdı. İstanbul’da çoğunlukla Karadenizli yurttaşların ikamet ettiği belirlenirken, çoğunluğunu Karadeniz illerinden olan il başkanları genel merkeze çağrıldı.

Edinilen bilgiye göre MHP lideri Bahçeli, 15 ilin il başkanlarına “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye’nin beka sorunu olduğu ve bu sorunun devam ettiği” belirtilerek il başkanlarına “Cumhur İttifakı’nın başarısı için tüm teşkilat birimlerinden her türlü gayretin içinde olması gerektiği” vurgulandı. Özellikle genel merkeze çağrılan il başkanlarının İstanbul’a giderek, “hemşeri” ziyaretleri yapması dillendirilirken, Bahçeli’nin “Gerekirse uyku nöbeti tutun” dediği de kaydedildi.

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Cumhuriyet İMECESİ

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Devlet Bahçeli

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