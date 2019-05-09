Hemşerilere ‘beka’ anlatılacak

MHP, İstanbul’un demografik yapısını da masaya yatırdı. İstanbul’da çoğunlukla Karadenizli yurttaşların ikamet ettiği belirlenirken, çoğunluğunu Karadeniz illerinden olan il başkanları genel merkeze çağrıldı.



Edinilen bilgiye göre MHP lideri Bahçeli, 15 ilin il başkanlarına “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye’nin beka sorunu olduğu ve bu sorunun devam ettiği” belirtilerek il başkanlarına “Cumhur İttifakı’nın başarısı için tüm teşkilat birimlerinden her türlü gayretin içinde olması gerektiği” vurgulandı. Özellikle genel merkeze çağrılan il başkanlarının İstanbul’a giderek, “hemşeri” ziyaretleri yapması dillendirilirken, Bahçeli’nin “Gerekirse uyku nöbeti tutun” dediği de kaydedildi.