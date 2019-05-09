Eşbaşkanlardan belediye önüne X-Ray cihazı konmasına tepki

Silopi Belediyesi’nin Eşbaşkanı Süleyman Şavluk, duruma tepki göstererek “HDP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde özellikle İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya başta olmak üzere batı illerdeki tavrı cezalandırılmak isteniyor. YSK’nin İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi sonrasında da HDP belediyelerine yönelerek, HDP’nin seçim stratejisinin bir karşı hamlesi olarak düşünüyoruz” dedi. İdil Belediyesi’nin Eşbaşkanı Murat Şen ise “AKP- MHP bloku İstanbul’u kaybetme acısını buradan çıkarıyor. İdil ile İstanbul arasında kurulan köprüye saygı duymuyor” diye konuştu.



Uygulamanın hukuk dışı olduğunu belirten Silopi Belediyesi Eşbaşkanı Süleyman Şavluk, polislerin kendilerine, HDP’nin kazandığı 26 belediyenin önüne İçişleri Bakanı’nın talimatıyla X-Ray cihazları ve polis kulübelerinin konulacağı söylendiğini ifade etti. Demokratik hiçbir ülkesinde İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye’deki gibi “sürekli gelişigüzel kararlar” vermediğini söyleyen Şavluk, “Belediye Eşbaşkanlarına herhangi bir açıklama yapılmadan belediye önüne polis kulübesi konuldu. Belediye dışında hiçbir resmi kuruma böyle bir uygulama söz konusu değil” dedi. Belediyenin bahçe girişinde, belediyeye ait güvenlik birimlerinin ve binanın da girişinde X-ray cihazlarının zaten olduğunu belirten Şavluk, “Polis kulübesiyle ne yapacaklarını, ne amaçladıklarını henüz bilmiyoruz” dedi. Şavluk, bu uygulamayla insanları korkutarak sindirmeye çalıştıklarını belirtti.



‘Köprüye saygı duyulmuyor’



Belediyenin bahçe girişine X-Ray cihazı konulan ve bir polis ekibinin de görevlendirildiği İdil Belediyesi’nin Eşbaşkanı Murat Şen ise Cumhur İttifak’ının İstanbul’u kaybetme acısını buradan çıkardığını ve İdil ile İstanbul arasında kurulan köprüye saygı duyulmadığını söyledi. Şen, “Belediyenin yakında zaten bir polis kulübesi var. 7 Mayıs günü gece 2’ye kadar ilçe emniyet yetkilileri ile yaptığımız toplantıda gerekçe olarak ‘sizi korumak’ dediler. Bizi seçen halktan bizi niye korusunlar? Asıl problem halka burada karakol olduğu algısı yaratmaya çalışmalarıdır. Amaç 31 Mart’tan sonra oluşan bahar havasıyla halkı belediyeden koparmaktır. Halk tekrar bir kayyım atanır mı tereddüdünde” diye konuştu.