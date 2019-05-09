İmamoğlu: Sahadayım, çalışıyorum

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün iftarını Eyüpsultan Çırçır Mahallesi’nde Kandil Ailesi ile birlikte açtı.

Meltem-Ahmet Kandil çifti, İmamoğlu’nu kızları Eda (17), Elif (12) ve oğulları Eymen (2) ile birlikte ağırladı. İftar için mahalleye gelen İmamoğlu’nu gören yurttaşlar, alkışlarla sevgi gösterisinde bulunarak “Her şey çok güzel olacak” şeklinde seslendi. İftar öncesinde yaşanan neşeli sohbette Kandil ailesi İmamoğlu’na “Biz, baklavamızı alıp sizi ziyarete gelecektik ama siz bizim evimize geldiniz” diyerek ziyaretten memnuniyetlerini ilettiler. Ezanın ardından aile bireyleri İmamoğlu'ndan iftar duasını okumasını rica etti. Aileyi kırmayan İmamoğlu’nun duasının ardından iftar açıldı. Bir süre sonra Kandil Ailesi’nin evi, binadaki komşularının akınına uğradı. Hasan Kaan adlı 3 yaşındaki bir çocuğun, “Ekrem Abi, her şey çok güzel olacak” demesi gülüşmelere yol açtı.

“Allah lezzetimiz bozmasın”

İftarın ardından dışarıda bekleyen gazetecilere konuşan Ekrem İmamoğlu, “Ramazan ayındayız. Eyüpsultan’da güzel bir iftar sofrasına konuk olduk. Ailemize konuk olduk. Sofrada Erzurum’dan, Kars’tan, Kırklareli’nden yemeklerimiz, tatlılarımız vardı. Allah lezzetimizi bozmasın. Ramazan ayı güzel şehrimize bereket getirsin inşallah” dedi. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, CHP tarafından başlatılan bağış kampanyasının sorulması üzerine “Partinin kararı. İnsanlar ilgi gösteriyor. Kanuna uygun bir şekilde böyle bir süreç olabilir. Neticede böyle bir seçim takvimi yoktu. Destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz”dedi. Seçim sürecinde farklı Bir şey planlayıp planlamadığının sorulması üzerine İmamoğlu,“Aynı güzellik, aynı güzel dil, aynı coşku ve bu sefer daha büyük bir sevgi. İstanbul’un her tarafını gezeceğiz. YSK’nın kararı, benim zihnimde, gönlümde yok hükmündedir. Ben, İstanbul’u, İBB Başkanı olarak dolaşıyorum” diye konuştu. Gazetecilerin “Sahalara ne zaman ineceksiniz” yönündeki sorusuna ise İmamoğlu,”Sahadayım. Her gün programım var. Bir yandan basın mensuplarıyla buluşuyorum, bir yandan sokaklarda ve iftar sofralarında. İftar sonrası toplantılarım var. Ben, çalışıyorum” diye yanıt verdi.