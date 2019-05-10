Karabat: İmamoğlu başkanlık görevine devam etseydi 49 TL olan fatura 29.4 TL olacaktı

İstanbul itirazına ilişkin ilk sonuçları CHP'li Karabat duyurdu

İstanbul itirazına ilişkin ilk sonuçları CHP'li Karabat duyurdu CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP'nin İstanbul'daki seçimlere ilişkin yaptığı itirazlarda iki ilçedeki kısıtlı oy iddiasının asılsız olduğunu belirtti.