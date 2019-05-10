Karabat: İmamoğlu başkanlık görevine devam etseydi 49 TL olan fatura 29.4 TL olacaktı

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptal edilmesine ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.
Karabat, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerine atıfta bulunarak "İmamoğlu seçildiği başkanlık görevine devam etseydi 49 TL olan fatura 29.4 TL olacaktı. Su birim fiyatına 4 kr, bakım bedeline 50 kr zam yapıldı. Vatandaş 23 Haziran'a kadar zamlı tarifeden fatura ödeyecek" dedi.
Ekrem İmamoğlu seçildiği başkanlık görevine devam etseydi 49 TL olan fatura 29.4 TL olacaktı.— Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) May 9, 2019
Su birim fiyatına 4 kr, bakım bedeline 50 kr zam yapıldı.
Vatandaş 23 Haziran'a kadar zamlı tarifeden fatura ödeyecek.#BaskanEkremİmamoğlu#HerseycokGuzelOIacak #HerkesKonuşacak pic.twitter.com/H4xMajmq0k