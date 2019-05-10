Konsensus açıkladı: İmamoğlu 2 puan önde

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesinin ardından bir seçim anketi daha açıklandı.

Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 2 farkla önde AKP adayı Binali Yılıdrım'ın önünde olduğunu söyledi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Sarı, 21-22 Nisan tarihlerinde 40 bin kişiyle yapılan ankette 18-29 yaş grubunun yüzde 54.6'sının CHP'li İmamoğlu'na oy vereceğini belirtti.

Sarı'nın 'belirleyici kitle' dediği grubun yüzde 42.2'si ise AKP'li Yıldırım'a oy vereceğini söyledi.

Ankete göre 30-39 yaş grubunun yüzde 49'u İmamoğlu derken, 40-49 yaş grubunda bu oran yüzde 44.9'a düşüyor. 60 yaş üstünün ise yüzde 47.2'si İmamoğlu'na oy vereceğini belirtiyor.

Sarı, toplam oy oranını ise yüzde 50.2 Ekrem İmamoğlu, yüzde 48.1 Yıldırım olarak açıkladı.