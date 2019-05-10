Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç: YSK milyonlarca insanın seçme hakkını kullanılmaz duruma soktu

Karar yazarı Elif Çakır, "YSK kararı için Haşim Kılıç ne diyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında eski Anayasa Mahkemesi Haşim Kılıç'ın değerlendirmelerine yer verdi.

Çakır'ın yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:

Peki siz YSK’nın iptal kararını nasıl değerlendirdiniz?

‘YSK İstanbul seçimini iptal etmekle Anayasa’nın 79. Maddesinin kendisine verdiği ‘hakemlik’ görevini yerine getirmemiştir. Verdiği kararın gerekçesi kamu vicdanını sükûnete kavuşturmamıştır. YSK’nın il ve ilçe seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunması esasen YSK’nın kendisinin suçluluğun ikrarından başka bir şey değildir. Çünkü seçimin sağlığından sorumlu YSK’dır.

YSK görevini ihmal etmekle kalmamış milyonlarca insanın seçme hakkını kullanılmaz duruma sokmuştur. Karardan çıkan sonuç:

Birincisi yargı organlarının tarafsızlık ve bağımsızlık sorununun ağırlaşarak devam ettiğini göstermektedir.

İkincisi ise çok ciddi bir ‘seçim güvenliği’ sorununun ortaya çıktığını göstermiştir. Gelecekte yapılacak seçimlerin güvenliği ile ilgili endişe ve kaygılara ivme kazandırmıştır.’