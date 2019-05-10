Cumhur İttifakı’nda kavga! '55 MHP'li işten çıkarıldı'

31 Mart’ta MHP’den AKP’ye geçen Isparta Belediyesi, MHP’li başkan zamanında kent meydanına yerleştirilen bozkurt ve çift başlı kartal heykelini gece yarısı kaldırtmıştı. Bu durum Cumhur İttifakı tarafları arasında gerginliğe neden olmuştu. AKP’li belediyenin şimdi de 55 ülkücü kökenli personeli temizlik ile park ve bahçeler müdürlüğüne sürdüğü, 6 kişiyi de işten çıkardığı iddia edildi. MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram konuyu MHP Genel Merkezi'ne ilettiğini söyledi.

Sözcü'den Mustafa Sarıipek'in haberine göre Isparta Belediye Başkanı seçilen AKP'li Şükrü Başdeğirmen’in, eski belediye başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın tarafından Mimar Sinan Caddesi’ne yerleştirilen bozkurt ve çift başlı kartal heykelini gece yarısı kaldırtması, Cumhur İttifakı ortakları arasında gerginliğe neden olmuştu. Bu gerilimin ardından şimdi de işten çıkarma ve görev yeri değiştirme krizi çıktı. İddialara göre; AKP'li belediye MHP'li oldukları gerekçesiyle 55 personelin görev yerini değiştirdi. 6’sı temizlik personeli, 1’i grafiker, 3’ü de aşçı olmak üzere 10 işçinin de işine son verdi.



“CUMHUR İTTİFAKI İÇİN YOLLARA DÜŞTÜK”



MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram, konuyu MHP'ye genel merkeziyle görüştüğünü belirterek şöyle konuştu; “Çıkarılan sadece 6 kişi, yeri değiştirilen 55 kişi. Ama işin gerçeğine baktığımız zaman 300 kişi zor durumda. Kimse ne yapacağını bilmiyor. MHP genel merkezimizle de konuyu görüştüm. Eğer ortada işlenmiş suçlar varsa, tamam kabul işten çıkarılabilirler ya da görevleri değiştirilebilir. Ama sadece MHP'li olmaları ya da işe girişlerinde MHP referansıyla işe girmiş olmaları suç mu? Biz Cumhur İttifakı için yollara düştük, kapı kapı oy istedik. Cumhurbaşkanımızın kazanması için elimizden geleni yaptık. İnanıyoruz ki, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yaşanan mağduriyetleri çözüme kavuşturacaktır. Biz kimsenin mağdur olmamasını istiyoruz.”



BENZER KRİZLER YAŞANMIŞTI



Cumhur ittifaklarının ortakları AKP ile MHP arasında buna benzer gerginlik Kırşehir ve Kastamonu'da yaşanmıştı. MHP'den AKP'ye geçen Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde AKP'li belediye başkanları, belediyede çalışan Ülkü Ocakları ilçe başkanlarını çöp görevlisi yapmıştı. MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın duruma sert tepki göstermişti.



MHP ADAYI YARIŞI KAYBETMİŞTİ



31 Mart seçimlerinde Isparta’da AKP adayı Şükrü Başdeğirmen, kullanılan oyların yüzde 38’ini alarak başkanlık koltuğuna oturdu. MHP adayı Yusuf Ziya Günaydın ise yüzde 30,8’de kalarak 5 yıldır oturduğu koltuğu kaybetti.