Kaftancıoğlu’ndan belediye başkan adaylarına talimat

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine yönelik aldığı kararın ardından partisinin 31 Mart seçiminde yarışan ancak kazanamayan belediye başkan adayları ile önceki akşam Şişhane’deki İl Başkanlığı binasında biraraya geldi. Yapılan toplantıya yönelik Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, “Tarihimizde birçok kez askeri darbelerle demokrasimiz kesintiye uğratıldı, halk iradesi vesayet odaklarınca gasp edildi. Bugün de ne yazık ki benzer bir durumla karşı karşıyayız. Bu yüzden 23 Haziran’da tarihimizin en önemli demokrasi sınavlarından birini vereceğiz. Bu doğrultuda partimizde geçmişten bugüne görev alan tüm isimlerle çok kapsamlı bir çalışma yürüteceğiz” dedi. 31 Mart’ta belediye başkan adayı olan partililerin 23 Haziran’da da adaymış gibi çalışacaklarını söyleyen Kaftancıoğlu, “Yine kazanacağız. Bu toplantıda çalışma programlarına ve yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Belediye başkan adaylarımız büyük bir kararlılık ve inançla sahada olacak. Vatandaşa gasp edilenin vatandaşın hakkı olduğunu 31 Mart sürecinde olduğu gibi ev ev sokak sokak dolaşıp anlatacaklar” diye konuştu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine yönelik aldığı kararın ardından partisinin 31 Mart seçiminde yarışan ancak kazanamayan belediye başkan adayları ile önceki akşam Şişhane’deki İl Başkanlığı binasında biraraya geldi. Yapılan toplantıya yönelik Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, “Tarihimizde birçok kez askeri darbelerle demokrasimiz kesintiye uğratıldı, halk iradesi vesayet odaklarınca gasp edildi. Bugün de ne yazık ki benzer bir durumla karşı karşıyayız. Bu yüzden 23 Haziran’da tarihimizin en önemli demokrasi sınavlarından birini vereceğiz. Bu doğrultuda partimizde geçmişten bugüne görev alan tüm isimlerle çok kapsamlı bir çalışma yürüteceğiz” dedi. 31 Mart’ta belediye başkan adayı olan partililerin 23 Haziran’da da adaymış gibi çalışacaklarını söyleyen Kaftancıoğlu, “Yine kazanacağız. Bu toplantıda çalışma programlarına ve yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Belediye başkan adaylarımız büyük bir kararlılık ve inançla sahada olacak. Vatandaşa gasp edilenin vatandaşın hakkı olduğunu 31 Mart sürecinde olduğu gibi ev ev sokak sokak dolaşıp anlatacaklar” diye konuştu.

‘Herkesin kapısını çalacağız’

23 Haziran’da yapılacak seçim sürecine ilişkin fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda Canan Kaftancıoğlu’nun, belediye başkan adaylarından daha çok çalışmalarını istediği öğrenildi. Yapılan görüşmenin içeriğini anlatan Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama ve Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş, 23 Haziran’a kadar Ekrem İmamoğlu için çalışılacağını belirterek, tüm belediye başkan adaylarının da sahada olacağını kaydetti. Seçim sürecinde herkesin tek tek kapısını çalarak yaşananları anlatacaklarını söyleyen Özgen Nama, “İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile nasıl daha başarılı bir kampanya yürütecebileceğimize dair konuştuk. 23 Haziran’a kadar yürüteceğimiz çalışmalarda yine herkesin kapısını tek tek çalacağız. Çok disiplinli bir çalışma yürüterek yeniden başaracağız. Her belediye başkan adayı arkadaşım kendi seçimi gibi çalışacak” dedi. Kaftancıoğlu’nun seçim süreci için sağduyu çağrısında bulunduğunu kaydeden Nama, “Canan hanım, ‘31 Mart seçiminde günde 16 saat çalıştıysanız şimdi 20 saat çalışacaksınız’ dedi. Seçimi sükunet ve sakinlik içerisinde geçirmemiz konusunda da sağduyu çağrısında bulundu. CHP olarak yine iktidarın kullandığı ayrıştırıcı dile karşı kucaklayıcı ve kapsayıcı bir kampanya yürüteceğiz” diye konuştu.





‘YSK’nin kararının meşru bir yanı yok’





Yenilenecek seçimlere dönük yapılan çalışmalarda etkin ve güçlü bir şekilde sahalarda konumlanacaklarını anlatan Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş da “Yapılacak seçimler için İstanbul ekibi kurulacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a bağlı olan çalışmanın bir parçası olacağız. Biz zaten Beyoğlu’nda seçim sonrasında da çalışmalarımızı yürütüyorduk. Şimdi Beyoğlu Belediye Başkan adayı gibi aynı sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu’na hem Beyoğlu’nda hem İstanbul’da yeniden kazandıracağız” ifadelerini kullandı. Taş, YSK’nin verdiği kararın darbe olduğunu ve YSK’nin aldığı emirler doğrultusunda CHP’nin ilçe belediye başkanlıklarının iptali için yaptığı başvurunun da kabul edilmeyeceğini düşündüğünü söyledi.