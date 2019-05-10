YSK'nin tartışmalı kararlarında imzası olan hakimler şimdi nerede?

Öztürk, "İmzası olan o hakimleri AKP unutmadı" başlıklı yazısında 2014'te Ankara seçimlerinde oyların yeniden sayımına ilişkin Yavaş'ın itirazı reddedildiği kararda imzası bulunan Hakkı Manav'ın emeklilik sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Halk Ekmek şirketinde yönetim kurulu üyesi olduğunu aktardı.

30 Mart 2014 seçiminde Mersin'de yapılan itirazın karara bağlanması sürecinde valinin adliyeye gelerek hakimlerle görüştüğü iddia edilmişti. O seçimde Akdeniz 1'nci İlçe Seçim Kurulu Başkanı olan Hakim Refik Eğri'nin ise İBB Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararında oy kullanan 7 hakimden biri olduğunu belirtti. Öztürk yazısını "“Canım bunların hepsi de tesadüf” deyip gelip geçelim mi, yoksa AKP'nin, o hakimleri unutmadığını mı belirtelim?" ifadeleriyle sonlandırdı.

Öztürk'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Eleştirilen bazı kararlarda imzaları bulunanlardan bazılarıyla ilgili birkaç not aktaralım.

O, BELEDİYE ŞİRKETİNDE

Dönemin Başbakanı Erdoğan, dönemin Adalet Bakanı'ndan, bakanlık müsteşarlığına Hakkı Manav'ın getirilmesi için kararname hazırlanmasını istedi. Kararname hazırlandı, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in onayına sunuldu. Sezer, kararnameyi imzalamadı. Daha sonra yine gönderildi, yine imzalamadı.

Hakkı Manav'ı Yargıtay üyeliği'ne, aynı zamanda da YSK üyeliğine seçtiler. Manav, YSK üyeliğine seçilmeden önce Erdoğan, oğlunun nikah şahitliğini de yapmıştı. Mansur Yavaş, 2014 seçimine CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak katılmıştı. AKP'nin adayı ile aralarında küçük bir oy farkı bulunuyordu. Seçime hile karıştırıldığı konusunda da yaygın iddialar vardı. Oyların yeniden sayımına ilişkin Yavaş'ın itirazı reddedildi. Mansur Yavaş'ın başvurusunun reddine ilişkin kararda, müsteşar yapılamayan ama böyle kritik bir göreve getirilen Hakkı Manav'ın imzası bulunuyordu. Müsteşar yapılamayan Hakkı Manav'ın emeklilik sonrası ne yaptığını merak ettim. Onun da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Halk Ekmek şirketinde yönetim kurulu üyesi olduğunu öğrendim.

Halk Ekmeğin yönetim kurulu üyelerinden birisi de Ahmet Hamdi Ünlü. Eski Danıştay 11. Daire Başkanı Ahmet Hamdi Ünlü ile isim benzerliği olduğu anlaşıldı.

O DA YSK ÜYESİ OLDU

30 Mart 2014 seçiminde, dönemin CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı seçim sonuçlarına yapılan itirazların henüz karara bağlanmadan önce dönemin Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun Mersin Adliyesi'ne giderek seçim kurullarında görevli hakimlerle, itirazlarla ilgili görüştüğünü ve kararın da o istek üzerine alındığını iddia etmişti. Bunun üzerine, İl Seçim Kurulu Başkanı Hasan Aydın, üye hakimler Mehmet Dabak, Adnan Yıldırım, Refik Eğri, Celal Kabakurt, Duran Demir, Sabahattin Aras, Selçuk Zöhre'nin imzasıyla ortak açıklamada bulunuldu, Vali ile böyle bir görüşmenin olmadığı, kanuna göre işlem yapıldığını açıkladılar. O seçimde Akdeniz 1'nci İlçe Seçim Kurulu Başkanı olan Hakim Refik Eğri, 3 Şubat 2015'te Yargıtay Üyesi oldu. Sonra da YSK üyeliğine getirildi. 31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi yönünde oy kullanan 7 hakimden birisi çıktı.

“Canım bunların hepsi de tesadüf” deyip gelip geçelim mi, yoksa AKP'nin, o hakimleri unutmadığını mı belirtelim?