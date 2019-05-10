Faik Öztrak: "Saray ve YSK el ele verip sandık darbesi yaptı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak , "YSK, iktidarın azmettirmesiyle İstanbul seçimlerini iptal etmiş Saray ve YSK el ele verip sandık darbesi yapmıştır. Dünyanın birçok kentinden daha büyük bir kenti yönetecek seçim söz konusu…. AK Parti Genel Başkanı’na hatırlatalım CHP demokrasiden yana tavrını değiştirmez, milletin iradesini yok sayanların bize ders vermesini kabullenemeyiz. Yalan, iftira, tehdit ve hakareti siyasi üslup haline getirenlerin kimler olduğunu milletimiz takdir ediyor" diye konuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasından satır başları:

Bu iptal gerekçelerini yazanlar YSK’yi, YSK’dekileri bu darbeye azmettirenlerdir. Seçimin iptali için gerekçe gösterilen sandık kurulu başkanının yasal olmadığı söylenen sandıkların hepsinde Binali Yıldırım’ın oyu Ekrem İmamoğlu’ndan fazla çıkmıştır. Bunların yapıldığını iddia eden iddia sahibinin oyu o iddialara konu olan sandıklarda daha yüksek çıkmıştır. Sandığın da hukukun da tabutuna çivi çakılmıştır. Şimdi bu çiviyi çakanlar çıkmışlar mağdur rolü oynamışlardır.

AK Parti Genel Başkanı katıldığı iftar yemeğinde milli iradeye saygının seçim sonuçlarını kabul etmek olduğunu söylemiştir. Bunu ondan duymak trajikomiktir. Alenen çalınan oylardan bahsetmektedir ama YSK kararında bununla ilgili hiçbir husus bulunmamaktadır.

"Kabataş'ta olduğu gibi görüntüleri bekliyoruz"

Rusya’ya gitmeden önce kameraların tespit ettiği usulsüzlükler olduğunu söylemişti. Aynı Kabataş’ta üstü çıplak adamların bir kadına saldırdığı iddiası gibi bu görüntüleri de hâlâ bekliyoruz. İstanbul seçimleri misket oynamaya benzemez.

Son olarak iftar sofrasında Sayın Genel Başkanı bizim genel başkanımıza demediğini bırakmamıştır. Ben şunu söyleyeyim bizim genel başkanımız iftar sofrasında siyaset yapmaz. YSK’yi sandık darbesine azmettirmez, milletin gözü önünde milli iradeye kumpas kurmaz. Faşizm faşizm demişler, faşizm bunları yapanların adreslerinde aranmalıdır. CHP demokrasiden ve sandıktan olan tavrını size muhtar bile seçilemez denilirken millet öyle istiyor deyip başbakanlık yolunu açtığında göstermiştir. Türkiye 1946’nın da gerisine düşürülmüştür. Millet iradesini yok sayanları, millete verdiği sözleri unutanları çıkıp da bize hakaretler yaptırması insafla bağdaşmaz. Ne bizlerin ne genel başkanımızın yalan, iftira siyaset malzemesi olmamıştır. Biz sarayın bu telaşının sebebi çok iyi biliyoruz.

İmamoğlu 19 günlük icraatıyla İstanbullunun parasının İstanbullularda kalacağını göstermiştir. Suda yapılan indirimleri, öğrencilerin, yeni doğum yapan annelerin ulaşımdaki indirimleri, İstanbul’daki uygulayacağı politikaların açıkça ortaya koymaktadır.

Saray’ın kibirli kişisi İBB’deki verilerin belediye başkanı tarafından yönetilmesinden bu kadar rahatsız olmuştur. Bu verilerde ne var?

İmamoğlu'nun gasp edilen mazbatası halk eliyle yeniden kendisine verilecektir.