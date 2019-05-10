İşte sanatçılara saldıran 'senatör'ün TBMM karnesi!

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun milletvekilliği süresince gerçekleştirdiği yasama faaliyetlerini paylaştı.

Buna göre AKP'li Sofuoğlu'nun, hiçbir kanun teklifi, soru önergesi, genel görüşme önergesi, meclis soruşturma veya araştırmasında imzası bulunmuyor.

Elden ele yayalım ki 10 aydır vekil olup da ne iş yaptığını herkes görsün!! pic.twitter.com/367D0jbi6n — Mehmet Göker (@drmehmet_goker) May 10, 2019

'SİYASETÇİ FALAN DEĞİLİM'

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu bugün Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıları hedef gösteren, "Yazıklar olsun nankörler! Bu ülkeyi yaklaşık yirmi yıldır yöneten Recep Tayyip Erdoğan sayesinde her biriniz milyonersiniz, lüks hayatınız, milyonlarca takipçiniz var .İstanbul'a yapılan hizmetleri bizlerden çok sizler kullaniyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'na sözüm yok ama 'Fırsatı yakaladık hadi Ak Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim' diye birlik olan milyonlarca seveni olan yediği kabı pisleyen ünlü nankörlersiniz. Diyeceksiniz ki; 'Sen kimsin?' Motorcunun biriyim ama nankör değilim. Ülkesine sınıf atlatan liderine sadık bir vatandaşım. (Bu arada siyasetçi falan değilim)" paylaşımıyla gündeme gelmişti.

Sofuoğlu daha önce de 'Emir erlerim’ mesajıyla yaptığı paylaşım ve ‘Senatör’ yazılı kartviziti ile tepki çekmişti.