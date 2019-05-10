CHP, 23 Haziran için İstanbul’daki seçmen bilgilerini içeren bir veri bankası kurdu

CHP, 23 Haziran için İstanbul’daki seçmenlere, oluşturulan bilgi bankasıyla hem yaşadığı adres hem de doğduğu memleketi üzerinden ulaşarak iki ayrı koldan kampanya yürütecek. Seçmene memleketinden gelen kanaat önderleri aracılığıyla seslenecek CHP, sahada ise mitingler yerine doğrudan vatandaşlarla bire bir iletişim kuracağı bir yöntem izleyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da yapılacak çalışmalara ilişkin “Büyük İstanbul İttifakı” tanımlaması yaptığı belirtildi.



Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini tartışmalı bir şekilde yenileme kararı almasının ardından CHP, 23 Haziran’da seçmenlere ulaşmak için bu kez farklı bir yöntem izlemeye hazırlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’daki seçmenleri takip etmek için çok büyük bir bilgi bankası oluşturan CHP, seçmenlere hem yaşadıkları semt üzerinden hem de doğdukları memleketleri üzerinden ulaşarak kampanyayı iki farklı koldan yürütecek. Seçmenler gruplar halinde memleketlerinden İstanbul’a gelen kanaat önderleriyle buluşturulacak.



Bu kapsamda 80 ilde çalışma grupları oluşturulurken, her grup İstanbul’daki kendi hemşeri grubuna yönelik özel bir çalışma yapacak. Çalışma grupları bünyesinde kampanyaya aktif bir şekilde katılacak her memleketin kanaat önderleri de, kendi hemşerilerine Ekrem İmamoğlu’nun uğradığı haksızlığı anlatacak.



Doğrudan iletişim



CHP’nin seçmenlere ulaşacağı ikinci kol ise doğrudan yaşadığı semt üzerinden olacak. İstanbul’daki 39 ilçe ve 970 mahalleyle ilgili yapılacak görevlendirme kapsamında eski ve mevcut milletvekilleri, il başkanları, parti yönetimi ile kampanyaya destek verecek başta İYİ Parti olmak üzere diğer siyasal partiler sahada seçmenler bire bir iletişim halinde olacak. Kampanya boyunca ramazan ayı dolayısıyla seçmenlerle doğrudan iletişimin iftar sonrası olmasına yönelik bir programlama yapılacak.

KILIÇDAROĞLU: BÜYÜK İSTANBUL İTTİFAKI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski bakanların yer aldığı Temiz Seçim Platformu’na uygulanacak stratejiyi anlattığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Her seçmenle ilgili detayları görebildiğimiz bir veri tabanımız var. Bunun üzerinden seçmene ulaşacağız” dediği belirtildi. Her ilde ekipler oluşturulacağını ve ekiplerin CHP’li olmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu’nun “Bu ekipler kendi memleketinde sevilen sayılan insanlar olacak. Tokatlı ise Tokatlıların, Sivaslı ise İstanbul’daki Sivaslıların ayağına gidecek. İmamoğlu’nun haksızlığa uğradığını düşünen, vicdanı olan herkes bu kampanyaya katkıda bulunacak” değerlendirmesini yaptığı bildirildi. Seçim kampanyasında büyük mitinglere pek yer verilmeyeceğine işaret eden Kılıçdaroğlu’nun, “Seçmenle bire bir temas kuracağız. Vatandaşın ayağına gideceğiz. Bir “Büyük İstanbul İttifakı’nı hayal ediyoruz” diye konuştuğu öğrenildi.