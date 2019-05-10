Sultanbeyli'de ‘Belediye Meclis toplantısı canlı yayınlansın’ talebi

CHP’li üç üye tarafından verilen önergede “Çağımızın geldiği noktada şeffaflık tüm toplumsal kesimler için fazlasıyla önemlidir. Dünyanın her yerinde iletişim kanalları yoğunlukla kullanılıp halkla iletişim güçlendirilmektedir. Bu bağlamda başta CHP’li Belediyeler olmak üzere bir çok yerde Belediye Meclis Toplantıları canlı yayınlanmaktadır. Buna karşın, bizim Sultanbeyli Belediye Meclisimizde ise bırakın yayın yapmayı, fotoğraf çekmeyi bile izin verilmemektedir. Sorumluluk duyduğumuz tüm Sultanbeylilerin Belediye Meclis Toplantılarından haberdar olabilmeleri için Sultanbeyli Belediye Meclisinin canlı yayınlanmasını makamıza arz ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.CHP Sultanbeyi ilçe başkanı Murat Kantekin de yaptığı açıklamada, “CHP’li Meclis Üyelerimiz Sultanbeyli Belediye Meclisinin canlı yayınlanması için önerge verdiler. Biz CHP olarak, 330 bin Sultanbeyli’nin tümüne karşı kendimizi sorumlu hissediyoruz. Ve tüm Sultanbeyli, Belediye Meclisinde ne konuşulduğunu, ne karar alındığını görme, öğrenme hakkına sahiptir” dedi.