Sebebi Davutoğlu ve Gül göndermesi mi? Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık!

Gündemdeki siyasi tartışmalara göndermeleriyle bilinen ve en son Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na mesaj gönderdiği tartışılan TRT 1’de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisinin yönetmeni ve ekibi ayrılıyor.

TRT dizisi Payitaht Abdülhamit sezon finaline giderken dizinin yönetmeni ve ekibi ayrılıyor. Dizinin başrol oyuncusu Bülent İnal ve yönetmeni Emre Konuk haberi sosyal medyalarından duyurdu.

Dizinin yönetmeni Emre Konuk, kendisinin ve ekibinin yeni sezonda olmayacaklarını duyurdu. Takipçiler, bu vedayı son tanıtımda yer alan bir sahnenin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na verilen mesajla ilgili tartışmalara bağladı. Ancak yönetmen Konuk, vedasının gündemdeki tartışma ile ilgisi olmadığını, önceden alınmış bir karar olduğunu belirtti.