Kılıçdaroğlu: Hürriyet’i basan kişi AKP Londra temsilcisi oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çağdaş Gazeteciler Derneği Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin aslında birer kamu görevlisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, " Halk adına, halkın gözü kulağı olarak onların sorunlarını gündeme getiriyorsunuz. Gazeteciliğin çok zor olduğunu biliyorum, özellikle Türkiye'de. Gazetecilikte mesai diye bir kavram yoktur. Eğer gazeteci rahat bir haber yapabiliyorsa orada demokrasi vardır. Gazeteci o zaman yaptığı haberden keyif olur. Ama haberi yapıp bunları geniş kitlelere yansıtamıyorsa, baskı görüyorsa orada demokrasi yoktur. Bugün Türkiye'de geldiğimiz nokta budur." dedi.

CUMHURİYET YAZARLARI, ER5EN ERDEM, OSMAN KAVALA NEDEN İÇERİDE?

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de tutuklu gazetecilerin bulunduğunu söyleyerek, "Gerçekleri dillendirmek zorunda olanlardan birisi de benim. Gazetecilere bakıyoruz. Dünyada en çok gazeteciyi hapseden ülke Türkiye. Cumhuriyet Gazetesi yazarları, Eren Erdem, Osman Kavala neden içeride? Yolsuzluk mu yaptılar? Hayır. Sadece haber yaptılar, haber peşinde koştular." ifadelerini kullandı.

CHP lideri açıklamalarını şöyle sürdürdü: Türkiye yarı açık cezaevi görünümündedir dersek yanılmamış oluruz. Barış isteyen bir akademisyenin pasaportunu elinden alıyorsunuz, yurtdışına çıkmasını yasaklıyorsunuz, çalışmasını yasaklıyorsunuz. Nerede yaşıyor bu insan? Bir hapishanede.

'HÜRRİYET'İ BASAN KİŞİ AKP'NİN LONDRA TEMSİLCİSİ OLDU'

Böyle bir yapı içinde gazetecilik yapmanın çok zor olduğunu biliyorum. Bugün sizlerle ilgili 3 haberle karşılaştım. İlk haber; Hürriyet gazetesini basan kişi AKP'nin Londra temsilcisi olarak atanmıştı. Terör estiriyorsunuz ama bir partinin temsilcisi olarak atanıyorsunuz. 2. haber; 3 gazetecinin gözaltına alınmasıydı. 3. haber; Yavuz Selim Demirağ'ın saldırıya uğramasıydı. Faillerin bulunması lazım. Sağlıklı bir yargılama yapılır mı? Endişem var.