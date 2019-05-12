İYİ Parti'den Bahçeli'nin hedefindeki Cem Yılmaz'a destek

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İmamoğlu'na destek veren Cem Yılmaz'a tepki göstererek "Bundan sonra onu sevemem" dedi.

Komedyen Cem Yılmaz'a destek veren İYİ Parti, "Üstünüze alınmayın. İyi niyet mesajlarına karşı genel bir alerjisi var. " ifadelerini kullandı.

Gazetecilerle dün bir araya gelen Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin sorulara cevaplar vermiş; Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen Cem Yılmaz'a hakkında "Yüzde 49'u sevebilirsin ama yüzde 51'e de saygı duy. Herkes Cem Yılmaz Bey'i sever. Ben ise onu görünce 'önce bir elbiseni değiştir' derim. Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem." demişti.

CEM YILMAZ: SEVMEYEN GAYRET ETSİN

Cem Yılmaz'da Bahçeli'ye "Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin, şeklindedir." yanıtı vermişti.