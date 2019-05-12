CHP bu hafta alana iniyor

CHP, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) iptal ettiği İstanbul seçimlerine yönelik hazırlıklarına devam ediyor. 23 Haziran’da yenilecek seçimler için CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun hafta sonu İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile çeşitli planlama toplantıları gerçekleştirdi. İstanbul’daki ilçe belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantının ardından bugün genel merkezde MYK toplantısında kampanya sürecine ilişkin bir takvimin belirleneceği ifade ediliyor. Toplantıda ayrıca sahada aktif bir şekilde çalışacak milletvekilleri ve parti yöneticilerine yönelik de görevlendirmelerin yapılması planlanıyor. CHP’nin bu hafta 23 Haziran’a kadar İstanbul’a adeta bir çıkarma yapacağı, kampanya sürecinin de bu hafta resmen başlayacağı belirtiliyor.

Başkanları toplanacak

Edinilen bilgiye göre bu hafta içi İstanbul’da bütün CHP’li belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek bir toplantıyla birlikte 23 Haziran seçimleri için kampanya süreci de resmen başlatılacak. CHP’de bugün gerçekleştirilecek MYK toplantısının ardından belediye başkanlarının katılımıyla yapılacak toplantının tarihinin netleşeceği belirtilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da toplantıya katılması bekleniyor. Bu kapsamda CHP’nin seçilen 10 büyükşehir belediye başkanı ile 10 il başkanının görevlerini aksatmadan İstanbul’a gelerek kampanyaya destek vereceği ifade ediliyor. Yeniden seçilen belediye başkanlarının başarılı yerel yönetim örneklerini İstanbullulara anlatacağı, yeni seçilen kamuoyunda ilgiyle karşılanan yeni belediye başkanlarının da İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na destek vereceği kaydediliyor.

16 milyonun adayı

Kampanyada kullanılacak ana temanın “Biz haklıyız” ve “Kazandığımız seçimleri çaldılar” olacağı belirtilirken, Ekrem İmamoğlunun artık 16 milyon İstanbullu’nun adayı olduğu vurgusunun yapılacağı belirtiliyor. Kampanya döneminde vatandaşlarla bire bir kurulacak temaslarda 31 Mart ile 6 Mayıs arasındaki süreçte yaşanan haksızlıkların anlatılacağı ifade ediliyor.