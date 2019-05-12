'23 Haziran’da demokrasi referandumu yapılacak'

HDP Diyarbakrır İl Örgütü’nün 2. Olağanüstü Kongresi, dün Diyarbakır’da gerçekleştirildi. “Zulme karşı direniyoruz, kazanacağız” sloganıyla gerçekleştirilen kongreye katılan Bismil Belediyesi Meclis Üyesi Emine Akın ve Çermik Belediyesi Meclis Üyesi Bekir Kaya, yanlarındaki bir kitap ve beyaz tülbent nedeniyle gözaltına alındı. Kongreye HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Diyarbakır milletvekilleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, Bismil, Silvan, Bağlar, Yenişehir, Kayapınar belediye eşbaşkanları, meclis üyeleri ile yüzlerce yurttaş katıldı.

Kongrede konuşan Temelli, Leyla Güven’in açlık grevi eyleminde dile getirdiği taleplerin

karşılanmasını istedi. OHAL düzeninin, faşizmi kurumsallaştırmak için, bir ara dönem rejimi olarak dayatıldığını ve bunu kabul etmediklerini kaydeden Temelli, “Biz faşizme geçit vermeyeceğiz. Demokratik bir düzen için mücadele ediyoruz. O yüzden de ne KHK’leri ne de o KHK’leri esas alan Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararlarını tanımıyoruz. YSK arkadaşlarımıza tuzak kurmuştur. Onlar bu halkın oylarıyla seçilmişlerdir” diye konuştu.

Belediyelerin önlerine konulan x-ray cihazlarını eleştiren Temelli, “Neymiş? Suçu önleyeceklermiş. Siz o x-ray cihazlarını kayyımlara koyacaktınız, hırsızlara koyacaktınız, o halı hırsızlarına koyacaktınız. Bizden hırsız çıkmaz, bizden onurlu bir mücadelenin evlatları çıkar” diye konuştu.

Seçimlerde bölgede yaşanan hukuksuzluk ve usulsüzlüklere dikkat çektiklerini, bunun her yere sirayet edeceğini söylediklerini kaydeden Temelli, “Etti de. Şimdi İstanbul seçimleri yenilenecek. 31 Mart’ta başardık. HDP olarak tüm saldırılara, tüm düşmanlığa rağmen bu stratejiyi Türkiye’nin her yerinde başarıya ulaştırdık. Şimdi yeniden tüm Türkiye halklarına, emekçilerine, kadınlarına sesleniyoruz; faşizme karşı omuz omuza mücadele etmek, bu ceberrut iktidarı geriletmek istiyor musunuz, AKP-MHP blokunu bir kez daha yenmek istiyor musunuz?... 23 Haziran sadece bir belediye başkanlığı seçimi değil, bir demokrasi referandumudur. O demokrasi referandumunda Türkiye halkları, toplumsal muhalefet tüm samimiyetiyle, mutlaka ama mutlaka buluşmalıdır” diye konuştu.

Polis yürüyüşe izin vermedi

Bu arada kongresi sonrası HDP Eşbaşkanı Temelli, milletvekilleri ve tutuklu aileleri Koşuyolu Parkı’na yürümek isteyince gerginlik yaşandı. Polisle yapılan pazarlıkların ardından yürüyüşe geçen grubun önü yaklaşık 200 metre sonra kesildi. Kalabalık grubun önüne TOMA konuşlandırıldı. Polisin parka girmelerine izin vermediği aileler ve milletvekilleri parkın karşısında açıklama yaptı.