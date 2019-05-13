YSK, CHP ve İYİ Parti'nin başvurusunu reddetti

bugün toplanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul seçimlerin tümünün yenilenmesi başvurusunu reddetti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 13 Mayıs 2019 Pazartesi, 10:12

[Haber görseli]YSK “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran’da yenilecek” dedi, ama tartışmalar bitmedi. CHP ve İYİ Parti YSK’ya başvurarak İstanbul’da 39 ilçenin tamamında seçimlerin iptalini ve yenilenmesini talep etti. İki partinin de talebi reddedildi.

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Cumhuriyet İMECESİ

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