YSK, CHP ve İYİ Parti'nin başvurusunu reddetti

YSK “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran’da yenilecek” dedi, ama tartışmalar bitmedi. CHP ve İYİ Parti YSK’ya başvurarak İstanbul’da 39 ilçenin tamamında seçimlerin iptalini ve yenilenmesini talep etti. İki partinin de talebi reddedildi.