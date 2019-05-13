YSK “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran’da yenilecek” dedi, ama tartışmalar bitmedi. CHP ve İYİ Parti YSK’ya başvurarak İstanbul’da 39 ilçenin tamamında seçimlerin iptalini ve yenilenmesini talep etti. İki partinin de talebi reddedildi.
YSK, CHP ve İYİ Parti'nin başvurusunu reddetti
bugün toplanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul seçimlerin tümünün yenilenmesi başvurusunu reddetti.
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Yayınlanma tarihi: 13 Mayıs 2019 Pazartesi, 10:12