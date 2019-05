Bir #herşeyçokgüzelolacak hikayesi! Ne demişti ne oldu?

İstanbul halkı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak YSK'nin tartışmalı kararıyla mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamayı 'Her şey çok güzel olacak' diyerek bitirmişti.

Bu slogan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki seçim çalışmasında bir çocuk tarafından bulunmuştu. Seçim otobüsüne yanaşan Berat isimli çocuk 'Ekrem abi, her şey çok güzel olacak' diyor. İmamoğlu çocuğa" Aynen.. Aferin sana delikanlı... Her şey çok güzel olacak. Çocuğa bak 'Her şey çok güzel olacak' diyor. Bu inanç yeter bize" demişti.



Sosyal medyada milyonlarca #herşeyçokgüzelolacak paylaşımı yapıldı. Sanatçılar, iş insanları, spor kulübü yönetcileri, tribünler İmamoğlu'nun 'Sessiz kalmayn' çağrısından sonra İstanbul seçimlerinin iptaline tepki göstererek bu sloganı söylediler.

BAHÇELİ RAHATSIZ OLDU

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerle yaptığı Ekrem İmamoğlu'na destek için başlatılan “Her şey çok güzel olacak” kampanyasına tepki gösterdi. "Her şey çok güzel olacak diyen FETÖ'cüler, PKK'lılar var" diyen Bahçeli şöyle konuştu: “2014-2013 yıllarında Emre Uslu denen bir kişinin sloganı bu. Şimdi bunu herkes kullanıyor. Bir de bütünleşenler var. Kimler var mesela? Güroymak’a giderken orada Norşin olarak isim değişikliğini ifade ederken 'Her şey çok güzel olacak' diyen bir eski cumhurbaşkanı var, FETÖ'cüler, PKK'lılar var. Slogan çok yanlış."

ERDOĞAN'I UNUTTU

Bahçeli, sloganı hedef alırken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini unuttu. 24 Haziran seçimlerinden sonra Meclis’ten çıkarken gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, “Her şey gayet güzel oluyor. Milletin önünde... İnşallah bundan sonrası daha güzel olur” demişti.

'SLOGANI DA ÇALDILAR'



Erdoğan, dün de Twitter hesabından Taksim'de nostaljik tramvaya bindiği görüntülerin yer aldığı bir videoyu paylaştı. Taksim Meydanı'nda düzenlenen Geleneksel Beyoğlu İftarı öncesi İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvaya binen Erdoğan, "Başkanım her şey çok güzel olacak" diye seslenen vatandaşa, Erdoğan'ın "Daha güzel olacak." karşılığını verdi. Videonun paylaşılmasığndan sonra sosyal medyada birçok tepki geldi. Sosyal medya kullanıcıları, İmamoğlu'nun mazbatasının haksız yere alınmasını örnek vererek 'Mazbatadan sonra sloganı da çalmaya çalışıyor' yorumunda bulundu.

ERDOĞAN 'BU KARDEŞE YETKİYİ VERİN' DE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden 5 gün önce, 19 Haziran’da yaptığı bir konuşmada, "Bu kur filan, bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. Bizim geleceğimizi, biz belirleyeceğiz. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz" demişti. Erdoğan’ın seçmenlerden yetki istediği gün, dolar/TL 4.74 seviyesindeydi. Bugün itibarıyle dolar sabah saat 10.00 itibariyle 6.04 TL'den işle görüyor. Şubat'ta 19.67 olan tüketici enflasyonu martta 19.71. nisanda 19 50 oldu. Nisan ayında yüzde 14.7 ile Türkiye Cumhuriyeti'nin işsizlik rekoru kırıldı. Türkiye gıda enflasyonunda Venezüella, İran, Arjantin, Güney Sudan'dan sonra dünya 5.'si olarak sıralamaya girdi.