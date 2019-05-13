Burhan Kuzu kendi yazdığı kitabı unuttu! Özür dileyecek mi?

Eski CHP Trabzon Milletvekili, CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen ile AKP'nin kurucularından Anayasa Profesörü Burhan Kuzu arasında sosyal medyada sert bir tartışma yaşandı. Pekşen, Burhan Kuzu'nun kitabındaki ifadelerle çeliştiğini söyleyerek kitabın bölümlerini paylaştı.
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 13 Mayıs 2019 Pazartesi, 10:50

[Haber görseli]Haluk Pekşen, Burhan Kuzu'nun yazdığı kitapta “Cumhurbaşkanı parti üyesi olamaz" ifadesinin yer aldığını belirterek, "Yazdığın kitabı bil bakalım. İsterseniz inkar edin hodri meydan.Sizin zihniyet de “Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olur." şeklinde konuştu.

Kuzu da cevaben "Bu yazdığınız Parlamenter rejim için denilmiş bir ifadedir ve doğrudur. Başkanlık Sisteminde Cumhurbaşkanı isterse partili olabilir. Başkanlık Sistemi Kitabımı aç oku." dedi.

Pekşen ise böyle bir ifadenin yer almadığını söyledi. Kuzu, Pekşen'den kitabın adını basım tarihini ve sayfasını paylaşmasını istedi Pekşen de "Yarın eğlenceli bir gün olacak" dedi ve Kuzu'nun kitabındaki bölümleri yayınladı.

İşte o bölümler ve tartışma:[Haber görseli][Haber görseli][Haber görseli]

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Burhan Kuzu, Haluk Pekşen

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