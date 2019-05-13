Burhan Kuzu kendi yazdığı kitabı unuttu! Özür dileyecek mi?

Haluk Pekşen, Burhan Kuzu'nun yazdığı kitapta “Cumhurbaşkanı parti üyesi olamaz" ifadesinin yer aldığını belirterek, "Yazdığın kitabı bil bakalım. İsterseniz inkar edin hodri meydan.Sizin zihniyet de “Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olur." şeklinde konuştu.

Kuzu da cevaben "Bu yazdığınız Parlamenter rejim için denilmiş bir ifadedir ve doğrudur. Başkanlık Sisteminde Cumhurbaşkanı isterse partili olabilir. Başkanlık Sistemi Kitabımı aç oku." dedi.

Pekşen ise böyle bir ifadenin yer almadığını söyledi. Kuzu, Pekşen'den kitabın adını basım tarihini ve sayfasını paylaşmasını istedi Pekşen de "Yarın eğlenceli bir gün olacak" dedi ve Kuzu'nun kitabındaki bölümleri yayınladı.

İşte o bölümler ve tartışma:

Sayın BURHAN KUZU buyurun eseriniz...! pic.twitter.com/w60XTVMll8 — Haluk Pekşen (@halukpeksen) 12 Mayıs 2019

Sayın BURHAN KUZU umarım özür dileyecek kadar hukukçu cesaretiniz vardır..! pic.twitter.com/MhAwj05SQj — Haluk Pekşen (@halukpeksen) 12 Mayıs 2019

Sayın BURHAN KUZU’dan eserler.. pic.twitter.com/n3d2Te2jkn — Haluk Pekşen (@halukpeksen) 12 Mayıs 2019