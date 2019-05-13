CHP'den Binali Yıldırım'a rest: Kim neyi çaldı açıklasın?

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın “Bu seçim neden iptal oldu?” sorusuna “Çünkü çaldılar” yanıtı verdi.

BirGün’den Mehmet Emin Kurnaz'a konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yıldırım’ın sözlerine tepki gösterdi. Özel, “ Binali Yıldırım, rakibini tebrik edemeyen bir hazımsızdır. Kim neyi çaldı açıklasın? Ben söyleyeyim, İmamoğlu’nun mazbatası, ülkemizin 45 günü ve itibarı, İstanbullunun huzuru çalındı” dedi.

“En başta Binali Yıldırım biliyor ki İmamoğlu 13700 oy farkıyla seçimi kazandı” diyen CHP’li Özel, Binali Yıldırım’ın ilk başta seçimi 3000 oy farkıyla kazandığını söylediğini hatırlattı. Özel, “Yıldırım, rakibini tebrik edemeyen bir hazımsızdır. Yıldırım’ın partisi ilk günden itibaren sayısız başvuruda bulundu. Oyların yeniden sayılmasını isteyip sonuç alamayınca en sonunda oyları çaldılar iftirasında bulunuyorlar. İstanbul’da bavul bavul YSK’ye iddiaları götürenlerin ellerindeki her şey çürütüldü” dedi.

“Vicdanlarını satmış 7 YSK üyesine baskı yaparak seçimlerin yenilenmesini sağladılar” diyen Özel, iktidarın kullandığı dilin, halk nezdinde karşılığı olmadığını söyledi. Özel, “YSK kararında oy çalınmadığı teyit ediliyor. Sadece kamu görevlisi olmayan, sandık kurulu çalışanları hakkında bir karar var. Bu karar da hukuksuz bir karar. Binali Yıldırım 31 Mart’a kadar herkese terörist diyen bir siyasi gelenekten geliyor. Bu söylemlerle seçmeni ikna edemeyince şimdi hırsız söylemini çıkardılar ortaya. Bu kirli dilin karşılığı 31 Mart’ta da olmadı 23 Haziran’da da olmayacak. Çalınan bir şey varsa o da Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasıdır. İstanbullunun iradesi, İstanbullunun suya yüzde 40 indirimli ulaşması, öğrencinin ulaşıma 50 lira vermesi, Türkiye’nin 45 günü çalınmıştır. Bunun dışında çalınan bir şey varsa Yıldırım ispat etsin” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un ‘Milli İrade’yi gasp ettiler açıklamasına da tepki gösteren Özel, “Fahrettun Altun için şunu söylemek istiyorum, ‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırır.’ Seçim gecesi elindeki Anadolu Ajansı’na (AA) seçim sonuçlarını AKP’nin en yüksek olduğu sandıklardan girerek yüzde 70 AKP kazanıyor gibi gösteren biriydi. Dakika dakika bu sonuç geriledi. Mızrak çuvala sığmayınca AA’ya şalteri indirten biz değiliz. Sonra Altun, ‘Milli İrade’ gaspı diyor. Bu gasp 17 yıl seçim kazanınca ‘Milli İrade’ deyip seçimi kaybedince ‘kirli irade’ ilan eden Saray ve onun bürokrasisinin yaptığı işe denir” diye konuştu.

YILDIRIM’IN İDDİASI

Binali Yıldırım, Esenler Kültür Merkezi’nde düzenlenen Geleneksel Kayseri İncesu Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin iftar yemeğine katıldı. Programdan ayrılırken, buradakilerle sohbet eden Yıldırım, bir vatandaşın “Bu seçim neden iptal oldu?” sorusuna “Çok basit, çünkü çaldılar” şeklinde yanıt verdi. Yıldırım bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.