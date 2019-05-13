HDP İmamoğlu'nu destekleyecek mi? Açıklama geldi

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Muhalefet partilerini eleştiren Oluç, "'Öcalan, avukatlarıyla ve ailesiyle görüşebilir' cümlesini kurmak sizin açınızdan bu kadar zor mu? Sayın Bahçeli bile fikrini beyan etti. Siz muhalefet partisisiniz. İktidarın hukuk dışı uygulamalarına çifte standat uygulayamazsınız." dedi.



"Annelere uygulanan şiddet hukuksuzdur"

Oluç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Annelere cezaevlerinde uygulanan şiddet hukuksuzdur. Gösteri hakkı Anayasal bir haktır. Bunun karşısında uygulanan şiddet ise hukuksuzluktur. Bu İçişleri Bakanı'nın ilk icraatı değil. İçişleri Bakanı son olarak muhtarları görevden almaya başladı. Haklarında bir hüküm bulunmamasına rağmen suçlu ilan ediliyorlar. Hangi anlayışla bunu yapıyor. Geçen gün söyledi. Diyor ki, "Önümüzdeki 5 yıl daha böyle devam edelim. 5 yıl sonra HDP'nin belediyesi kalmaz." Kayyımlara devam diyor. Bu ifade bile hukuksuzluğun göstergesidir.

"YSK meşruiyeti sorgulanan bir kurum haline gelmiştir"

İstanbul kararı sonrası, Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuka ve demokrasiye açık bir şekilde darbe yaptığını ifade etmiştik. Yüksek Seçim Kurulu'nun oluşumuna baktığımızda Anayasal bir kuruldur. Anayasa'nın 79. maddesine göre 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşan bir Yüksek Seçim Kurulu vardır. YSK asil üyeleri ile toplanıp karar alır. Asil üyelerinin katılamaması durumunda yedek üyelerin katılması söz konusu olur. Biz bir şeyi ifade etmek isiyoruz. 8 senedir YSK Anayasa'ya ve yasaya aykırı bir şekilde çalışıyor. 2014'ten bu yana 5 senedir yedek üyelere oy kullandırarak karar alıyor. YSK Anayasa'nın 79'uncu maddesini ihlal ediyor. YSK meşruiyeti sorgulanan bir kurum haline gelmiştir. YSK'nın Anayasa'yı çiğneme hakkı yoktur. Kendilerinden bir üst mahkeme olmadığınıdan böyle kararlar alabiliyorlar. Kendilerini Meclis iradesinin üzerinde ikame ediyorlar. Günü geldiğinde bunun hesabı sorulacaktır.

"Pembe tablolar çizerek ekonomi toparlanmaz"

Geçtiğimiz hafta dolar 6, 25 civarına kadar yükseldi. Neden böyle oluyor. Çünkü gerçekler Hazine ve Maliye Bakanı'nın anlattığı gibi değil. Bakan konuyu açık bir şekilde çarpıtıyor. Demokrasi açısından iktidarın attığı bütün adımlar güvensizliği artırdığı Türk Lirası'nın değeri düşüyor. Peki doların düşüş nedenleri ne oldu? İki nedeni var. Pembe tablolar çizerek ekonomiyi toparlamak mümkün olmayacaktır.

Bahçeli'nin açıklamaları

Oluç, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan, avukatları ile görüşebilir" ifadesi ile ilgili sorduğu soruya şu yanıtı verdi: Biz bütün muhalefet partilerinin ve iktidar partilerinin Türkiye'deki Anayasa'ya ve hukuka uygun davranmalarını bekliyoruz. Muhalefet partilerinin de hükümlü haklarına sahip çıkmalarını bekliyoruz.

Oluç, "Bu zamana kadar 809 başvuru reddedildi. Neden şimdi kabul edildi?" sorusuna ise "Adalet Bakanlığı başta olmak üzere bugün yönetenler açlık grevlerinin ve ölüm oruçlarının sonlandırılması için hukuk bir an önce uygulanmalıdır. Hukuka uygun davranılırsa ortada açlık grevi kalmaz. İktidarın adım atması ve normalleşme gerekiyor." diye yanıt verdi.

HDP İmamoğlu'nu destekleyecek mi?

Oluç, HDP'nin İstanbul'da CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyip, desteklemeyeceğine ilişkin soruyu ise "HDP'nin kurulları var. Bu kurullar demokratik tartışma geleneğine uygun kurullardır. Toplanıp karar alırlar. MYK toplandı. PM de toplandı. Henüz süreç tamamlanmadı. Tartışmalar bittikten sonra açık bir şekilde topluma deklare edilecektir. "Kürt vekillerle, Türk vekiller anlaşamadı" diye bir haber gördüm. Kendi içimizde böyle bir ayrım yok. Gülüp geçiyoruz bu tür haberlere" ifadeleriyle yanıtladı.