Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a #HerŞeyÇokGüzelOlacak göndermesi

CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kaftancıoğlu açıklamasında, Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası ile ilgili materyallerin dağıtılmaya başlanmadığına dikkat çekerek. "Çok yakında her şey çok güzel olacak" ifadesini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Her şey güzel olacak" diye bir kişiye "Daha güzel olacak" demesinin ardından AKP'lilerin bu ifadeyi slogan haline getirmesine de gönderme de bulunarak, "(Sloganımızı da çalmaya kalkışacaklar dikkat:)" notunu düştü.

İyi haftalar İstanbul;

Kampanyamıza dair thişört, kupa vb. materyaller henüz dağıtılmaya başlanmamış olup sosyal medyada dolaştırılan görsellerin Ekrem İmamoğlu kampanyasıyla ilgisi bulunmamaktadır. Çok yakında#HerŞeyÇokGüzelOlacak

(Sloganımızı da çalmaya kalkışacaklar dikkat:) — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 13 Mayıs 2019

CHP İstanbul İl Başkanı seçmen listeleriyle ilgili yaptığı uyarısında da şu ifadeleri kaydetti: "Sevgili İstanbullular; 'seçmen listelerinde adımız görünmüyor' diye kaygılanmakta haklısınız çünkü her şeyi yapabileceklerini biliyoruz. Ancak rahat olun aynen 31 Mart öncesinde olduğu gibi tüm detayların yakın takipçisiyiz bir kez daha oyunlarını bozarak oylarınıza sahip çıkacağız"