Davutoğlu, Gül ve Arınç'ın adı geçti... İBB Meclisi karıştı

İBB Meclisi Mayıs Ayı 1. Oturumu tartışmalarla başladı. İlk sözü alan CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı YSK'nin hukuksuz kararını eleştirdi. Subaşı şöyle konuştu:

YSK ben bu süreci idare edemedim demiştir. Bu 16 milyonluk seçmen kitlesine haksızlıktır. Türk demokrasisi çok büyük bir yara almıştır. Bunu halkımız 23 Haziran'da halkımız çözecek. Sizden farklı düşünen sizden insanlar da var. Sayın Abdullah Gül, "Bir arpa boy yol gitmemişiz" dedi. Sayın Arınç, "Siz böyle giderseniz her gün İmamoğlu'nun üzerine koyuyorsunuz. 5 yıl sonrasının cumhurbaşkanı adayına hazır olun. Siyasetçiler el çeksin bu işten" dedi. Seçimi kimin kazandığı belli. Sayın Ekrem İmamoğlu, aylardır kucaklaşalım" diyor. Seçim çocuk oyuncağı değildir. Bu işin bir kitabı kuralı vardır.

Subaşı'nın bu sözleri üzerine AKP sıralarından tepkiler yükseldi. Subaşı, "Siz bunu Sayın Abdullah Gül'e, Bülent Arınç'a, Davutoğlu'na anlatın. Biraz argo gibi olacak ama bir halt yediniz." diye sataşmalara yanıt verdi.

Seslerin yükselmesi üzerine oturumu yöneten Göksel Gümüşdağ, müdahale etti.

Sözlerine devam eden Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun akbil ve su indirimi vaatlerinin takipçisi olacaklarını söyledi.

Subaşı'nın ardından AKP'nin İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu kürsüye geldi. Göksu, YSK'nin seçimleri iptal etme kararını savundu.