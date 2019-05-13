"Her şey güzel olacak" sloganından sonra şimdi de İmamoğlu'nun vaatlerini 'çaldılar'

17 yıldır Türkiye'yi yöneten AKP, YSK'nin hukuksuz kararı sonrası İstanbul halkının oylarıyla seçilen Ekrem İmamoğlu'nun sloganını çalmıştı. Erdoğan, dün Twitter hesabından Taksim'de nostaljik tramvaya bindiği görüntülerin yer aldığı bir videoyu paylaştı. Taksim Meydanı'nda düzenlenen Geleneksel Beyoğlu İftarı öncesi İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvaya binen Erdoğan, "Başkanım her şey çok güzel olacak" diye seslenen yurttaşa, "Daha güzel olacak." karşılığını verdi. Ardından AKP'liler sosyal medyada "Daha güzel olacak" sloganını kullanmaya başladılar.

BU KEZ İMAMOĞLU'NUN VAATLERİNİ 'ÇALDILAR'

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım ise İmamoğlu'nun 31 Mart seçimleri sürecindeki vaatlerini 'çaldı'. Binali Yıldırım, Twitter hesabıdan şu paylaşımı yaptı:

İstanbullulara müjdeli haber: Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun. #DahaGüzelOlacak

İstanbullulara müjdeli haber:



Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak.



Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek.



Hayırlı olsun.#DahaGüzelOlacak — Binali Yıldırım (@BY) 13 Mayıs 2019

Erdoğan ve Yıldırım'ın sosyal medyadaki paylaşımlarına tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, İmamoğlu'nun mazbatasının haksız yere alınmasını örnek vererek 'Mazbatadan sonra sloganı da çalmaya çalışıyor' yorumunda bulundu. Binali Yıldırım'a ise 17 yıldır iktidarda oldukları hatırlatılarak "Neden bu zamana kadar yapmadınız?" sorusu yöneltildi.

(Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart'taki vaatleri ve sloganları ile Binali Yıldırım'ın yeni sloganı ve vaatleri)

ERDOĞAN İMAMOĞLU'NUN VAATLERİNİ ELEŞTİRMİŞTİ: BUNLARA İNANIYOR MUSUNUZ?

Erdoğan, Ardahan mitinginde İmamoğlu'nun vaatlerini eleştirerek "Neymiş, şu yaşa kadar gençlere ulaşım bedava. Sen kimin cebinden neyi bedava yapıyorsun? Bunlara inanıyor musunuz? Bunlar kuru sıkı atıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

ZAYTUNG DALGA GEÇTİ

Mizah sitesi Zaytung, art arda gelen bu hamlelerden sonra AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ile dalga geçen bir haber yayınladı. Başlığı, "Seçim Sloganını 'Daha da güzel olacak' şeklinde belirleyen AK Parti'den yeni hamle: Binali Yıldırım Bir Dizi Estetik Operasyon İçin Bıçak Altına Yatıyor..." olan haber ve görseli şöyle:

Yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde son olarak ''Daha da güzel olacak'' sloganını sahiplenen AK Parti'den yeni bir hamle daha geldi...

Konuyla ilgili olarak basına konuşan AK Parti'ye yakın bir kaynak, Ekrem İmamoğlu'nun ''Her şey çok güzel olacak'' sloganını bir adım ileriye taşıyarak ''Daha da güzel olacak'' şeklinde kendi kampanyalarına uyarlama hamlesinin seçmende olumlu karşılandığını belirterek şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz ilk olarak 'çünkü çaldılar' şeklinde bir slogan belirlemiştik ancak hem altını tam dolduramamaktan hem de seçmende negatif, kavgacı bir çağrışım yaptığından biraz nasıl diyeyim, biraz böyle kendimiz çalıp kendimiz oynar gibi bir durum oluştu. Onun yerine İmamoğlu'nu izleyip o ne yapıyorsa aynısını daha güçlü bir vurguyla yapma stratejisi üzerinden gitmeye karar verdik. Sonuçta da böyle bir slogan ortaya çıktı. Tamam çok yaratıcı değil belki ama en azından seçmenin yüzünü güldürmeyi başardık. Bu da bir şeydir yani..."

15 gün içinde yeni yüzüyle sahalarda olacak

Yeni slogana gelen olumlu geri dönüşlerin ardından bu stratejiyi bir adım ileriye taşıyarak Ekrem İmamoğlu'nun görünüşünü de kopyalama yönünde bir karara varıldığını açıklayan AK Partili yetkili, "Önce acaba balmumundan maske yapıp onu mu taksak diye düşündük ama önümüz yaz. Maske güneşin altında erirse istenmeyen manzaraların ortaya çıkması riski var. Onun yerine daha kesin bir çözüm olan estetik operasyon seçeneğinde karar kıldık. Binali Bey'i de daha genç bir görünüme kavuşacağını söyleyerek ikna ettik. Hakkımızda hayırlısı artık" sözleriyle yeni seçim stratejisinin ortaya çıkış öyküsünü aktardı.

Önümüzdeki günlerde bıçak altına yatacak olan Yıldırım'ın, geçireceği bir dizi estetik operasyonun ardından en geç 15 gün içinde yeni yüzüyle seçmenlerin karşısında olması beklenirken, kalan sürede çarşıda pazarda halkın arasına karışıp mümkün mertebe genç ve dinamik bir görüntü vermeye çalışarak en azından İstanbullular arasında bir kafa karışıklığı yaratmayı hedefleyeceği de son olarak gelen bilgiler arasında."