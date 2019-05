Erdoğan'dan partisine sert uyarı: Bencillik, tembellik...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP'li vekiller ile iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları:

Sizlerin bir yandan meclis çalışmalarını, diğer yandan parti programlarını bununla birlikte seçim bölgelerindeki faaliyetlerinizi büyük fedakârlıkla sürdürdüğünüzü biliyorum. Önümüzde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri var. Bu seçimleri ihmal etmemeli, her biri üzerinde ayrı ayrı durmalıyız.

Milletimiz her alanda icraatlar bekliyor. Partimizin kurulduğu günden beri hep yanımızda olan milletimize vefa borcumuzu ödeyeceğiz. Genel merkezimiz ve Meclis Grubumuz arasındaki ahenk ne kadar iyi olursa yaptığımız işlerimizin önemi o derecede artar. Bundan sonraki başarılarımız da bu birlik, beraberlik, kardeşliğimizi güçlendirmekten geçiyoruz. Milletvekili seçiminde yeterli başarıyı elde edemediğimiz yerlerin çoğunda da belediye başkanlığında da sıkıntılar yaşadık. Demek ki üzerinde çalışmamız gereken konular var. Her bir şehrimizle ilgili değerlendirmemizi yapıyoruz. Hiçbir arkadaşımızı, kardeşimizi, dışlamadan sürekli yeni insanlar kazanarak önümüzdeki döneme hazırlanacağız. Velev ki bizim gönlümüzü, kalbimizi kırsalar da.

Her şeyden önce seçimlerin niçin yenilendiğini milletimize çok iyi anlatmamız gerekiyor. Sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin kamu görevlisi yani memur olması şartı getirilmiştir. 24 Haziran 2018 seçimlerinde kanunun bu hükmüne herhangi bir işlem yapılıp, yapılmadığını bilmiyoruz. Çünkü ilçe seçim kurulu listeleri partilere vermiyordu. Büyükşehir seçimleri konusundaki usulsüzlükleri, eksiklikleri, hataları araştırırken sandık kurullarıyla ilgili yanlışlığı tespit ettik. Bu bizim için fırsat oldu. Burada çok ciddi yolsuzluklar yapıldı. Oy sayım döküm cetvellerine ilişkin çok ciddi yanlışlıklar belirledik. Mesele 5 bin 388'i mühürsüz, 214'ü tamamen boş, 498'i eksik doldurulmuştur. 919'unda rakam belirtilmemiştir. YSK partimizin yaptığı itiraz üzerine 22 sandıktaki oy sayım döküm cetvellerinin kayıp olduğunu ve sisteme boş olarak işlendiğini tespit etmiştir.

YSK'nın kararı sadece sandık kurulu üyelerinin usulüne uygun atanmamış olmasına dayanmıyor.Kurul kararını verirken hem bu durumu hem de oy sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükleri gözeterek her ikisinin çatıştığı sandıkları gözönüne almıştır. Ayrıca YSK bizim Büyükçekmece ve MHP'nin belediye başkanlığı seçimleri reddetmiştir. Kars'ı, Iğdır'ı reddetmiştir. Buna karşı her taraf ayağa kaldırılmış mıdır? Hayır. Seçim yenilenmesi kararı itibarsızlaştırmak isteyenler aynı zarafa 4 oy konduğu halde nasıl olur da sadece büyükşehir seçimleri yenilenir? Aslında YSK bunun cevabını veriyor ama, bunu sadece dinlemek isteyenler duyuyor. 123 sandık İstanbul'un 26 ilçesine aittir. 26 ilçenin her birinde ilçe belediye başkanlığında sonucu değiştirmeyen oylar büyükşehir toplandığında seçimin neticesini tersine çevirebiliyor.

Hukuka saygının gereği olarak Büyükçekmece kararını eleştiririz ama şeriatın kestiği parmak acımaz dercesine karara saygı duyarız. Gerek medyada, gerek sokakta, gerek evlerde hala bu meselenin sağlıklı bir şekilde anlaşılamadığını veya anlamak istenmediğini görüyorum. Karşı taraf en çok bunun üzerine gidiyor. İlçelerde sonuca etki etmeyen oyların büyükşehirde etkileyen oyların milletin gözünden kaçırmak isteniyor. İstanbul seçimleriyle ilgili hakikatler işte şimdi ortaya çıkmıştır. Yeter ki biz bunu milletimize anlatabilelim. Unutmayınız en etkili anlatma yolu yüzyüze yapılandır. Sandıklara sahip çıkma konusundaki en küçük bir zaafiyetin nasıl neticelere yer açacağını hep birlikte gördük. Bencilliklerin, tembelliklerin, içe dönük mücadele anlayışının bizi nerelere götürdüğünü hep birlikte gördük.

Açık söyleyeyim AK Parti'yi kendi heva ve heveslerinin aracı gibi görenlerin bu çatıda yeri yoktur. Partimizi zayıf düşürme pahasına kendi ajandalarını öne çıkartanlara izin vermeyeceğiz, vermemeliyiz. Dünyada herkes 23 Haziran'ı merak ediyor. Türkiye'de hiçbir seçimin sıradan bir seçim olmadığını, tüm dünyanın gözünün üzerimizde olduğunu farketmeyen herhalde yoktur. Niçin Avrupa, Amerika İstanbul seçimiyle bu kadar ilgileniyor da, Amerika'da 3 milyon az oy almasına rağmen Trump'ın seçilmesiyle ilgilenmiyor? Avusturya'da 2 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi iptal ediliyor da niçin onunla ilgilenmiyorlar? Belçika'da yine aynı şekilde bir seçimin iptali yapılıyor, niçin acaba kimse ilgilenmiyor? Ama İstanbul'la hepsi ilgileniyor. Neden? Seçimi kazandığı halde oyları çalınan AK Parti. Burada çok açık. Cevabı çok basit. Oyları çaldılar. Bir tarafta oy çalanlar var bir tarafta milli iradeye sahip çıkanlar var.

Kazanırsak İstanbul'a ve onun en önemli temsilcisi olduğu kadim medeniyetimize hizmet yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Kaybedersek bir sonraki seçime milletimizin gönlüne girmenin mücadelesini vereceğiz. Sizlerden Meclis çalışmalarına ara verene kadar genel kurul günleri Ankara'da, diğer günler İstanbul'da çalışmanızı yürütmenizi istiyorum. İstanbul'daki karargahla irtibat halinde yürütmenizin faydasını istiyorum. Burada Sivas, Kastamonu, Erzurum, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Kayseri, Konya'dan kimler varsa burada temsilcileri var. 22 vilayet bayağı yüksek. Onun için İstanbul'daki hemşehri dernekleriyle sık sık buluşmak suretiyle bu işi lehe çevirmemiz lazım. Çok çalışacağız, çok koşturacağız.Bayram tatiliyle İstanbul'a yoğunlaşacaksınız, bu da çok önemli. Bayramda memlekete gitmek yok, bayramı burada kutlayacağız. Milletvekillerimiz kimseden yönlendirme beklemeden İstanbul'da nerede akrabası, dostu, arkadaşı, nazının geçeceği kimse varsa tek tek arayıp destek istemelidir.