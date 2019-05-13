Bu komikliği anlatın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul kampanyasında birinci önceliğin yurttaşların sorunlarına yönelik olması gerektiğine işaret ederek, “Onlar kampanya sürecini yaptıkları açıklamalarla ve bize yönelik saldırılarla sertleştirmek istiyorlar. Kampanya sertleşmemeli. Önemli olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararının ardından başladıkları mağdur edebiyatının komikliğini vatandaşlara anlatmak” diye konuştuğu öğrenildi. CHP 19 Mayıs’ın 100. yılında Samsun’da olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapma kararı da aldı.

CHP’nin dünkü MYK toplantısında İstanbul kampanyasına ilişkin yol haritası ele alınırken, süreçle ilgili görevlendirmeler yapıldı.

Bu kapsamda CHP genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Onursal Adıgüzel, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu kampanyanın koordinasyonunu yürütecek. Koordinasyon Kurulu tarafından kampanya söylemi ve seçmene ulaşılacak yöntemler de sahada anlık olarak değiştirilerek sürekli güncel tutulacak.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun İstanbul kampanyası konusunda kısa bir değerlendirme yaptığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun YSK’nin İstanbul seçimini iptal ettiği 6 Mayıs’tan bu yana olumlu bir havanın oluştuğunu söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Sanatçıların ve iş dünyasının desteği önemli ancak vatandaşlarımızın sorununu unutmamalıyız. Birinci önceliğimiz vatandaşların sorunları” dediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun 23 Haziran’daki seçim kampanyasının Türkiye seçimi değil, bir yerel seçim kampanyası gibi yürütülmesi gerektiğine işaret ederek “Onlar kampanya sürecini yaptıkları açıklamalarla ve bize yönelik saldırılarla sertleştirmek istiyorlar. Kampanya sertleşmemeli. Önemli olan kentimizde yaşanan sıkıntıları, çözüm projelerimizi ve YSK kararının ardından başladıkları mağdur edebiyatının komikliğini vatandaşlara anlatmak” diye konuştuğu öğrenildi.