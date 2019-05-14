'Ankara'dan talimat var': AKP'ye karşı olan işten atılıyor

AKP’li Bağcılar Belediyesi OdaTV yazarı Ayşe Baykal ile kardeşi Hanife Baykal’ın işine son verdi. Baykal, işten çıkarılma gerekçelerinin Ekrem İmamoğlu hakkında yazdığı bir yazı olduğunu söyledi. Ayşe Baykal işten çıkarılış gerekçelerinin sosyal medya hesabı üzerinden anlattı. “Üzgünüm ve özür dilerim, kardeşim; hayatını altüst ettiğim ve sevdiğin işinden ayrılmana sebep olduğum için” diyen Ayşe Baykal, “Bugün, Türkiye Beyazay Derneği İstanbul Şube Başkanı kardeşim Hanife aranarak benim kaleme aldığım ‘Ekrem İmamoğlu’na oy vermedim ama...’ başlıklı yazım ve OdaTV yazarlığım gerekçe gösterilerek projenin sonlandırıldığı bildirildi. Hanife ile benim işime son verilerek protokolün iptal edildiği bildirildi” dedi. 300’e yakın engellinin iş sahibi olmasına öncülük ettiklerini anlatan Baykal, “Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı’nın ‘Onları görmek istemiyorum, Engelliler Sarayı’na gelmesinler artık’ sözünü dişini tırnağına takarak bunca yıl çalışan kardeşim hak etmiyor. Her şeyin bir adabı var. Çalışmak istemiyorsanız bunu usulüne uygun bildirirsiniz. Belediyeye bağlı kurumlar başkanların şahsi mülkü değildir” ifadelerini kullandı.



SAADET PARTİSİ İSTANBUL ADAYININ OĞLUNUN İŞİNE DE SON VERİLDİ

Milli Gazete'nin haberine göre Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'ın oğlunun Borsa İstanbul'daki işine de son verildi. Kurum müdürlerinin Gökçınar'ın oğluna "Biz senden memnunuz ama Ankara'dan talimat var. Yapacak bir şey yok" dedikleri iddia edildi.

Konuya ilişkin Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Son zamanlarda Saadet Partisi mensuplarına çeşitli kurumlarda uygulanan mobbing ve işten çıkarma aralıksız devam ediyor. Son olarak Saadet Partisi İBB adayı Necdet Gökçınar’ın Borsa İstanbul'da uzman yardımcısı olarak çalışan oğlunun işine askerlik görevinden döndüğü 24 Nisan 2019 tarihi itibariyle son verilmiştir. Alınan bu kararın siyasi olduğu aşikardır. Bu Ve buna benzer kararların hiç biri Saadet Partilileri inandıkları yoldan geri çeviremeyecektir" denildi.