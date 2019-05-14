Erdoğan ile görüşen Feyzioğlu'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüşmeye, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.

Görüşmede, Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer verilmesi düşünülen, avukatlık mesleğini ilgilendiren konularla ilgili Türkiye Barolar Birliği’nin görüşlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldığı öğrenildi.

FEYZİOĞLU: YARGIMIZI GÜVENİLİR, HUKUKU ÜSTÜN KILMALIYIZ, AVUKATLIĞIN SORUNLARINI ÇÖZMELİYİZ

Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye’de yargının, özelde de avukatların çok ciddi sorunları var. Yargı reformu gündemde. Son halini almak üzere. Bunları konuşmak ve çözüm önerilerimizi sunmak için Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep etmiştik.

"ANKARA ADLİYESİ PROJESİ HIZLANDIRILMALIDIR"

Öncelikli olarak, başkent Ankara’nın adliyelerinin parçalanmışlığı sorununa acilen çözüm bulunması gereğini dile getirdik. Halihazırda Ankara’da adalet, yargıya hiç yakışmayan binalarda dağıtılmaya çalışılıyor. Avukatların da vatandaşların da çektiği eziyet dayanılmaz boyutlara gelmiştir. Tek başına çalışan bir avukatın bu sistemde yaşama olanağı kalmamıştır. Mevcut Ankara Adliyesi projesinin hızlandırılmasının sadece avukatların değil, her gün adliyeye giden on binlerce vatandaşımızın çilesine çözüm olacağını ifade ettik.

"AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV İNDİRİMİ YAPILMALIDIR"

Vatandaşlarımızın adalet hizmetine daha kolay ulaşması için avukatlık hizmetlerinde KDV indirimi yapılması konusundaki taleplerimizi ilettik.

"AVUKATLIK SINAVI BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMELİDİR"

Çok sayıda açılmış olan, altyapısı yetersiz, hocası bulunmayan hukuk fakülteleri var. Hukuk eğitimi reformuna ilişkin düşüncelerimizi sunduk. Bu çerçevede, hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavının bir an önce hayata geçirilmesi gerekliliğini dile getirdik.

"AVUKATLARA KARŞI ŞİDDET ÖNLENMELİDİR"

Son olarak; Türkiye’de şiddetin artış gösterdiğini, hemen her ay birkaç avukat meslektaşımızın şiddet mağduru olduğunu söyledik. Türkiye Barolar Birliği’nin hayata geçirdiği ‘Şiddetsiz Toplum Kampanyası’ndan bahsettik.

"YARGIMIZI GÜVENİLİR, HUKUKU ÜSTÜN KILMALIYIZ"

Türkiye önümüzdeki dönemde yargısını çok güvenilir hale getirmek zorundadır. Bunun için bir yandan kanunlarımızda değişikliklere ihtiyaç vardır. Diğer yandan da eğitim reformu ve sınav yoluyla hukukçu kalitesini yükseltmemiz gereklidir. 82 milyon vatandaşımızı kucaklamanın ve sahiplenmenin yolu, yargımızı güvenilir kılmaktır. Türkiye’de herkesin üzerinde uzlaşması, anlaşması gereken husus ‘hukukun üstünlüğü’dür.

"ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye Barolar Birliği olarak bu konudaki görüşlerimizi ve çözüm önerilerimizi, devletimizin her makamıyla ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Meslektaşlarımızın ve halkımızın bizden talebi, sorunlarının dile getirilmesi ve çözümler üretilmesidir.”