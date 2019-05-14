İmamoğlu için başlatılan kampanya için yüz binlerce yurttaş bankalara koştu

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde siyasi partilere Hazine yardımı yapılmazken, CHP Genel Merkezi tarafından Ekrem İmamoğlu için başlatılan yardım kampanyasına 250 binden fazla kişi 10 milyon TL’yi aşkın katkıda bulundu. CHP İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Erol Bektaş, “Ciddi anlamda bağışlar geliyor. CHP’ye hiç oy vermemiş yurttaşlarımız bile İmamoğlu’nun kampanyasına destek sağlıyor. Türkiye’nin en yoğun katılımlı kampanyası olacağına inanıyoruz” dedi. Kampanyadaki son duruma ilişkin Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Bektaş şunları söyledi:



Kampanyaya nasıl karar verildi?



Bu bağış kampanyasının başlamasına sebep olan yurttaşlarımızın iletmiş olduğu taleplerdi. Bizim geçmişte açılmış ama hiç işlenmeyen hesaplarımıza kendiliğinden para yatırmışlar. Biri 14 TL yatırarak “Her şey çok güzel olacak” demiş. Başka biri “Demokrasi için” diyerek katkı sunmuş. Bu bizi çok duygulandırdı. Ve partinin ilan etmesinin ardından kampanyaya yoğun bir ilgi oldu.



Bağışlar nereden, nasıl yapılıyor?



Bağışlarımızla ilgili olarak yurtiçerisinde 5, yurtdışında da 1 olmak üzere 6 bankayla çalışıyoruz. Yurttaşlarımız bu hesapları “chp.org.tr” internet sitesinden görebilir. Kampanyada amaç yurttaşlarımızın gönüllü katılımını görmek ve güç almaktı. Bu amacımız gerçekleşiyor. Bazı insanlar İstanbul’da bağış yapanların sadece İstanbul’da oy kullanacak olanlar olduğunu sanmış. Bu seçim İstanbul’da yerel seçimin tekrarı ama tüm Türkiye bu haksızlığın karşısında pervane olmuş durumda. Türkiye’nin en yoğun katılımlı bir kampanyası olacağına inanıyoruz. Bir seferde 100 bin TL yatıranlar dahi olmuş. Biz bunlarla irtibata geçerek ikiye bölmelerini istedik. Özellikle öğrencilerden yoğun ilgi var.



‘10 milyonu aştı’



Kampanya da durum ne?



Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyasına ilerliyoruz. Katılan kişi konusunda çok mutluyuz. Sanatçılardan da çok fazla destek alıyoruz. 250 binin üzerinde yurttaşımızın 10 milyon TL’yi aşkın bir bağışta bulunduğunu söyleyebiliriz. CHP’ye mesafeli duran kesimlerden de ciddi anlamda bağışlar geldiğini gösteren emareler var. CHP’ye hayatında hiç oy vermediği halde bu haksızlık karşısında dayanamadığını söyleyenler de var. İstanbul seçimi İmamoğlu’nun İBB Başkanı olup olmayacağından öte demokrasinin var olup olmayacağını belirleyen bir seçim olacak.



Bağışlarla beraber nasıl mesajlar geliyor?



İnsanların kendi bütçceleri doğrultusunda yatırdığı paralar var. Örneğin “Çocuğumun okul servisini ödeyemedim. Cebimde kalan son 10 TL’yi de size yatırıyorum”, “Demokrasi için”, “Her şey çok güzel olacak”, “Çocuklarımızın geleceği için”, “Doğmamış çocuğum için”, “Torunlarım için”, “Hak hukuk adalet için” gibi mesajlarla bağışlar geliyor. “Hesabımda 1 TL vardı bunu yolluyorum ama ailem para yollayınca tekrar gödereceğim Ekrem Abi kusura bakma” diyen öğrenciler, “Bin kilometre uzaktan demokrasiye selam olsun” diyerek para yatıranlar... İnsanların haksızlığa tepkilerini görüyoruz mesajlarında. Bu da ileride demokrasi açısından çok önemli. l İSTANBUL