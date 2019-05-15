CHP İstanbul seçmen listesini kontrol etti! İlk açıklama

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23 Haziran’da İstanbul’da yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı tekrar seçimi için Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen listelerini siyasi partilere gönderdi.

CHP YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'ndan “listeyi inceledik. 31 Mart seçimlerindeki İstanbul seçmen listesiyle, 23 Haziran için YSK'nın siyasi partilere gönderdiği seçmen listesi bire bir aynı” açıklaması geldi.

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