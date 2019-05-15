CHP İstanbul seçmen listesini kontrol etti! İlk açıklama

23 Haziran’da İstanbul’da yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı tekrar seçimi için Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen listelerini siyasi partilere gönderdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 15 Mayıs 2019 Çarşamba, 13:08

CHP YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'ndan “listeyi inceledik. 31 Mart seçimlerindeki İstanbul seçmen listesiyle, 23 Haziran için YSK'nın siyasi partilere gönderdiği seçmen listesi bire bir aynı” açıklaması geldi.

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