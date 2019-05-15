Tek tip askerlikte önemli gelişme: Açıklama geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sisteminin İstanbul seçiminde önce yasalaşacağını söyledi. Erdoğan, yeni askerlik düzenlemesinin gelecek hafta Meclis'e geleceğini ve 23 Haziran'da gerçekleşecek olan İstanbul seçiminden önce yasalaşacağını ifade etti.

TEK TİP ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Yeni askerlik sistemi ile ilgili sorulan soruların başında “Askerlik düşecek mi?” sorusu yer alıyor. Yeni askerlik sistemi ile birlikte eğitim farkı gözetmeksizin zorunlu askerlik 6 aya düşecek. İlk bir ay temel eğitim 5 ay ise zorunlu askerlik hizmeti olarak geçecek.



Ancak 12 ay uzun dönem askerlik yapmak isteyenlerde ise üniversite mezunu olanlar yedek subay, lise ve ön lisans mezunları ise yedek astsubaylık yapabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK SÜREKLİ OLACAK

Habertürk'ün haberine göre yeni askerlik sisteminin getireceği bir diğer düzenleme ise kalıcı bedelli askerlik düzenlemesi… Söz konusu düzenleme ile birlikte yaş farkı gözetmeksizin isteyen her Türk genci bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanabilecek. Tüm askerler için geçerli olan 1 aylık zorunlu eğitim bedelli askerler için de geçerli olacak.

BEDELLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni askerlik sisteminde uygulanacak bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi. Bu miktar her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak.