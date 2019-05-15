Şentop'tan Meclis'teki terör eylemiyle ilgili açıklama

DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen iki kişi dün CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın adını vererek Meclis'e girmeye çalışmışlardı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuyla ilgili "Mecliste'ki vekille ilişkilendirilmesi yanlış olur. Vekillerimizin daha dikkatli olmasını tavsiye ederim. Çünkü burda hepimiz ve Meclisimizin güvenliği söz konusudur" açıklaması yaptı.