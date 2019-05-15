TBMM'de banka görevlisini rehin almaya çalışan, DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın iki kişi dün gözaltına alınmış; şahısların üst aramalarında, bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve kesici cisim bantlanmış kurşun kalem bulunmuştu.
Şentop'tan Meclis'teki terör eylemiyle ilgili açıklama
DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen iki kişi dün CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın adını vererek Meclis'e girmeye çalışmışlardı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuyla ilgili "Mecliste'ki vekille ilişkilendirilmesi yanlış olur. Vekillerimizin daha dikkatli olmasını tavsiye ederim. Çünkü burda hepimiz ve Meclisimizin güvenliği söz konusudur" açıklaması yaptı.
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Yayınlanma tarihi: 15 Mayıs 2019 Çarşamba, 14:59