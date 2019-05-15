İBB Meclisi’nde FETÖ soruları gerginlik yarattı: Allah belasını versin!

İBB Meclisi'nin 15 Mayıs tarihli oturumunda CHP'li Meclis Üyesi Nadir Ataman gündeme ilişkin dikkat çeken sorular yöneltti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Habertürk yazarı ve Galatasaray Spor kulübü eski yöneticilerinden Fatih Altaylı'nın, Galatasaray Kongre üyesi Göksel Gümüşdağ'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'ne sık sık gelip gittiğini ve bazı futbolculara abilik yaptığını söylediğini “Ne abisi olduğunu sorma bana. Anlayan anladı” dediğini hatırlatan Ataman “Fatih Altaylı, saygın ve önemli bir gazeteci, tv programcısı. Sözleri, Gümüşdağ hakkında savcılara doğrudan ihbar niteliğindedir. Elinde bilgi olmadan Habertürk televizyonunda, canlı yayında, böyle bir açıklama yapmaz” diyerek bu iddia hakkında açıklama istedi.

GÜMÜŞDAĞ: ABDESTİMİZDEN ŞÜPHEMİZ YOK

İBB Meclisi 1. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, “Öyle haberler çıkıyor ki gülüp geçiyoruz. Ben de bu habere gülerim. Özellikle spor medyası inanılmaz bir hale geldi.Oyuncular alınıyor, oyuncular satılıyor…Bizim abdestimizdem şüphemiz yok” dedi.

GÖKSU: ONLARIN ALLAH BELASINI VERSİN

Ataman, İBB AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu'ya da sosyal medyada paylaşılan Fethullah Gülen'e “Hocaefendi sadece Anadolu'yu değil yeryüzünü mayalayan gönül sultanıdır” dediği konuşmayı hatırlatarak “Tevfik bey kürsüye çıktığınızda sizi dikkatle dinliyorum her türlü eleştiriyi yapıyorsunuz ve partinizin yanlış ya da doğru her türlü politikasına sahip çıkıyorsunuz şimdi sizden şunu bekliyorum çıkın kürsüye FETÖ ile ilgili yaptığınız güzellemelerin arkasında mısın,değil misin, pişman mısın?Çık canlı yayında söyle tüm Türkiye duysun” diye seslendi.

Göksu da “Geldiğim siyasi çizgi belli, konuşmanın yapıldığı tarih belli. FETÖ denilen illetle bağım olmadı, olanların Allah belasını versin” savunması yaptı.